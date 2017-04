Antrag für Event-Hütten sorgt für Aufregung

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Frustriert zeigten sich einige Mitglieder des Rebland-Ortschaftsrates in ihrer jüngsten Sitzung, als sie neben einer Reihe von Bauanträgen auch über die Umnutzung von Holzhütten im Steinbacher Industriegebiet zu entscheiden hatten. Bei dem Antrag ging es darum, zwei neue sogenannte "Event-Hütten" zu bauen sowie zusätzlich eine Hütte als Lager zu errichten. Ursprünglich waren die Holzhütten als "fliegender Bau" auf dem Gelände aufgebaut worden. Auf Anfrage des BT bei dem Betrieb werden dort Holzhütten verliehen, können aber auch vor Ort angemietet werden, um im Rebland Feste im "bayerischen Stil" zu feiern. Astrid Mehrfeld vom Fachgebiet Bauordnung erläuterte in der Sitzung, dass die Bezeichnung "fliegender Bau" beinhalte, dass die Nutzung nach Landesbauordnung temporär sei, also zwischen vier und sechs Monaten betrage. Seit geraumer Zeit würde aber dort für Vereine und sonstige Feierlichkeiten dauernd eine Eventgastronomie betrieben, berichteten einige Mitglieder des Gremiums. Deswegen fühle man sich vom Betreiber dieser Eventhütten "an der Nase herumgeführt", wie vereinzelt aus dem Ortschaftsrat zu hören war. Deutlicher benannte Ortschaftsrat Michael Velten (Grüne) die Situation: Bei Bauanträgen würde der Ortschaftsrat oft um jeden Zentimeter feilschen, "hier wird das Ratsgremium aber vor vollendete Fakten gestellt. Das frustriert uns". Der Betrieb würde dort seit Jahren schon laufen, begründete Velten seine ablehnende Haltung. "Welche Absicht steht dahinter, wenn jemand, der sich in diesen Belangen seit Jahren gut auskennt, sich so verhält", fragte Barbara Nießen (Grüne). Ihr Fraktionskollege Günter Seifermann berichtete von einschlägigen Erfahrungen mit dem Betreiber und prognostizierte eine ungelöste Verkehrsproblematik. Seifermann sprach von "Rosinenpickerei", man brauche sich nicht zu wundern, wenn immer mehr Lokale im Rebland kaputtgingen. Ortsvorsteher Ulrich Hildner versuchte zu beruhigen und warnte davor, "Stimmung zu machen". In dem Bauantrag sind die Hütten mit Größenordnungen für rund 99 und 50 Gäste vorgesehen. Auf dem Außenareal könnten bis zu 250 Gäste bewirtet werden. "Ich weiß nicht, was ich von der ganzen Sache halten soll. Mit einem fliegenden Bau geht ein Genehmigungsverfahren an uns vorbei. Man kann nicht machen, was man will", sagte Gaby Hippler und beantragte einen Besichtigungstermin der Holzhütten mit dem Ratsgremium. Eine ganz andere Haltung vertrat dagegen CDU-Rat Klaus Bloedt-Werner. Es gäbe kaum mehr gastronomische Angebote im Rebland, deswegen gelte es, solch eine Geschäftsidee zu unterstützen. Das Gremium entschied sich dafür, den Antrag zu vertagen und zuerst einen Vorort-Termin wahrzunehmen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben