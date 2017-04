Neue Baldreit-Stipendiaten arbeiten an Opern Von Gisela Brüning Baden-Baden - Stefan Siebert, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, übte sich am Mittwochvormittag in Bescheidenheit, als er die finanzielle Unterstützung seines Instituts als "kleinen Beitrag" zum Baldreit-Stipendium anführte. Dabei wusste jeder, der im Rahmen der Pressekonferenz auf die Vorstellung der beiden "Neuen" wartete, dass ohne den Geldsegen der Bank das Weiterleben dieses kulturellen Vorzeigeprojekts schon mehrfach auf der Kippe gestanden hätte und ein wichtiges Prestigeobjekt Baden-Badens buchstäblich baden gegangen wäre. "Alle Anwesenden haben das Stipendium in ihr Herz geschlossen", nahm Margret Mergen den Faden auf und wies auf die Tradition hin, die seit 1988 nahezu 35 Kunstschaffenden auf den Gebieten, Literatur, bildende Kunst und Musik einen inspirierenden Aufenthalt in den Mauern der Stadt gewährte. Der Erfolg, den die Begünstigten in ihrem späteren Leben errangen, färbte jeweils auch auf die gast- und kulturfreundliche Stadt Baden-Baden ab. Das positive Image der speziellen Kunstförderung zeichnete sich auch in diesem Jahr an der hohen Zahl von 150 Bewerbungen ab und bescherte den Juroren viel Arbeit und hitzige Diskussionen. Der erste Eindruck, den die Schriftstellerin, Musikerin und Performerin Rike Scheffler (32) und der aus Australien stammende Musiker, Musikwissenschaftler und Komponist Alexander James Vaughan (30) vermittelten, attestierten den Auswahlgremien eine glückliche Hand und den sicheren Instinkt für künstlerische Qualität. Bevor im Oktober Vaughan die Stipendiaten-Wohnung bezieht, wird Rike Scheffler ab sofort das kleine Reich unter den Baldreit-Dächern in der Altstadt als schöpferisches Refugium nutzen. Spätestens am 2. Mai, wenn die Autorin sich mit einer Antrittslesung in der Stadtbibliothek vorstellt, wird man die Berlinerin und ihr Werk näher kennenlernen. Sowohl Alexander Vaughan als auch Rike Scheffler haben mit ihren Leistungen bereits für positives Feedback gesorgt. Die Lyrikerin und Musikerin Scheffler studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig sowie Psychologie an der FU Berlin. Sigrid Münch, Leiterin der Stadtbibliothek,die sie vorstellte, zeigte sich tief beeindruckt von der Sprachkraft und Tiefe der jungen Frau, der die NZZ "impressionistisches Hintupfen beim Flirt mit der Sprache" bescheinigte. Weitere Rezensenten überschlugen sich schier mit Lob und Anerkennung. Im Moment arbeitet Rike Scheffler an einer Oper mit dem Titel "Wahrheit", die in Kooperation mit dem Klarinettisten Claudio Puntin über drei Akte - DU Ich Wir - einen Remix des menschlichen Egos abbilden soll. Ebenfalls an einem Opernprojekt, das sich mit dem babylonischen König Nebukadnezar beschäftigt, arbeitet Alexander Vaughan. Den 1987 in Australien Geborenen, der in seiner Heimat ein Instrumental- und Kompositionsstudium absolvierte, zog es 2009 nach Deutschland, wo er in Weimar an der Musikhochschule Franz Liszt sein Konzertexamen Komposition ablegte und seine Kenntnisse interimsmäßig in Graz vertiefte. Professor Markus Hechtle von der Musikhochschule Karlsruhe schilderte den Stipendiaten als einen "im besten Sinne musizierenden Komponisten, dessen Musik mit energiegeladener Stringenz und Klarheit die Hörer faszinierten". Während Rike Scheffler schon am ersten Tag ihres Aufenthalts gestand, sie habe sich bereits in die Stadt Baden-Baden verliebt, wird Alexander Vaughan nun erst einmal voller Vorfreude auf den Herbst wieder zurück nach Weimar reisen.

