Kinder erkunden spannende Welten

Baden-Baden - Wer sich jetzt noch schnell für die Teilnahme am "Kulturlabor" vom 10. bis 13. April, dem Ferien-Programm für Kinder von acht bis elf Jahren anmeldet, braucht sich vor Langeweile in den Osterferien nicht zu fürchten. Zehn von 50 Plätzen sind noch frei für diejenigen, die als Forscher und Entdecker, als junge Künstler, Comic-Autoren, Schauspieler oder Musiker eine ganz neue spannende Welt und ihre eigenen Fähigkeiten ausprobieren möchten.

Neben dem Theater, das beim Pressegespräch am Mittwochmorgen durch Leona Lejeune, Leiterin des "Jungen Theaters", der Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner und PR-Referentin Julia Klaas vertreten war, gab es weitere Wortmeldungen der sechs anderen Netzwerker. So wird die Kinderkunstwerkstatt des Museums Frieder Burda den Montag gestalten. Deren Leiterin Kathrin Dorfner lockte mit der Aussicht auf ein Programm, das vormittags mit der Entdeckung der unglaublichen Welt der Musik im Toccarion punktet und am Nachmittag in die Kunst der Malerei in allen theoretischen und praktischen Facetten eintaucht, bevor am Ende des Tages in einer kleinen Vernissage die Werke präsentiert werden.

Am Dienstag geht's rund im Theater. Spannend und spielerisch gestaltete Workshops machen mit allem vertraut, was dazugehört, sich auf der Bühne zu zeigen oder einen anderen "Theater-Beruf" zu erlernen. Am Nachmittag zeigt das Figurentheater "Marotte" mit dem Stück "Ali Baba und die 40 Räuber" eine weitere Möglichkeit der Darstellung. Eine Schnitzeljagd im ganzen Haus fordert detektivischen Spürsinn.

Am Mittwoch geht's in die Stadtbibliothek, und Leiterin Sigrid Münch hatte wie alle am Tisch ebenfalls ein verlockendes Angebot parat: Unter "Boing Schepper Kreisch - Comics sind cool!" können sich alle vorstellen, was geboten ist, um Wesentliches über Comics zu erfahren und selbst einen mit entsprechender Unterstützung zu erfinden. Wahrlich cool! Im zweiten Workshop dreht sich dann alles um Lego. Da ist Ingenieurskunst gefragt, besonders wenn man mitmacht, einen "Freewheeler" zu bauen und sich am Seifenkisten-Rennen beteiligt.

Das Stadtmuseum und das Museum LA8 haben sich wie im Vorjahr zusammengetan, um ihren Gästen einen abwechslungsreichen Tag zu bieten, versprachen Mirjam Elburn, Museumspädagogin vom LA8, und Manuel Brenneisen vom Museum. Auch hier heißt es, Köpfchen und Kreativität ankurbeln, beispielsweise bei einem Riesen-Memory herauszufinden, welches moderne Gegenstück wohl zu einer Draisine passt? In der Allee dürfen die Kinder ihre "verrückte Parklandschaft" mit Papier und Farbe gestalten.

Natürlich muss solch ein umfangreiches Unternehmen sorgfältig geplant und organisiert werden, und da geht ohne das Kinder- und Jugendbüro in der Stephanienstraße 14, (07221) 932622, schon mal gar nichts. Wie Christoph Rukavina-Gruner erklärte, laufen hier von der Anmeldung bis zum Donnerstag um 17 Uhr alle Fäden zusammen. Damit Eltern ihre Kinder gut behütet wissen und morgens zur Arbeit aufbrechen können, gibt es hier ab 8 Uhr eine Frühbetreuung, bevor um zehn Uhr die einzelnen Stationen aufgesucht werden. Zum Mittagessen trifft man sich wieder im Jugendbüro.

Damit sich möglichst auch Familien mit geringem Einkommen die Tage des Kulturlabors leisten können, sind die niedrigen Kosten von 50 Euro (mit Familienpass die Hälfte) dank des Einsatzes des Rotarys Club Baden-Baden Merkur möglich. Projektleiter Wolfgang Prüsse freute sich über "ein solch schönes Projekt".