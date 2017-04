Curatio sieht Gespräche "in der Sackgasse"

Sinzheim - Dem Träger des Seniorenzentrums im Pfarrer-Kiefer-Weg, der Curatio Alten- und Pflegeheime GmbH, läuft beim Thema Um- und Neubau die Zeit davon. "Ich hoffe, dass wir zeitnah im Gemeinderat eine für alle tragbare Lösung beraten können", sagte Curatio-Geschäftsführer Michael Gieseler auf BT-Nachfrage. Sonst sei der Bestand des gesamten Seniorenzentrums gefährdet.

Die Einrichtung soll, wie bereits berichtet, umgebaut und durch einen Neubau ergänzt werden. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung, die vorschreibt, dass die Senioren ab 2019 in Einzelzimmern untergebracht werden müssen. Wenn die Erweiterung nicht realisiert werden könnte, müssten ab 2019 etwa 33 Heimplätze wegfallen. Ein wirtschaftlicher Betrieb wäre dann wohl nicht mehr möglich.

Das machte Gieseler auch in einem Brief an Bürgermeister Erik Ernst und die Sinzheimer Gemeinderatsfraktionen deutlich. "Leider konnten wir bisher bezüglich des Grundstückskaufpreises keinen Konsens finden", heißt es in dem der BT-Lokalredaktion vorliegenden Schreiben. Die Gespräche befänden sich "in einer Sackgasse". Eine kurzfristige Lösung sei nötig. "Die von Ihnen zuletzt genannten Preisvorstellungen übersteigen unsere Kalkulationsgrundlage bei weitem", heißt es weiter. Maximal könne der Investor 180 Euro für jeden erschlossenen Quadratmeter zahlen. "Hinweisen möchten wir dabei darauf, dass die Grundstücke sich in einem Bereich der Bahnlinie befinden und damit bei den Baumaßnahmen mit deutlich erhöhten Kosten im Schallschutzbereich gerechnet werden muss."

Curatio lägen "wesentlich günstigere Grundstücksangebote aus Nachbargemeinden vor. Trotzdem wolle man das Projekt in Sinzheim verwirklichen. "Bitte bedenken Sie auch, dass die Gemeinde für den Betrieb des Pflegeheims noch nie Geld zuschießen musste." Im Landkreis Rastatt gebe es andere Beispiele. "Hinzu kommt, dass wir von anderen Projekten Kenntnis haben, bei denen aufgrund des Interesses der Versorgung mit Pflegeplätzen kommunalerseits ein moderater Grundstückspreis möglich gemacht wurde." Um Kosten auch für die Gemeinde zu sparen, schlägt Curatio vor, die derzeit im Bebauungsplan angestrebte neue Erschließungsstraße für das neue Haus nicht zu bauen.

"Die Situation ist zwar noch nicht dramatisch", sagte Gieseler auf BT-Nachfrage. "Aber wir stehen in der Bredouille, weil der Investor eine Entscheidung braucht." Derzeit liege man noch im Zeitplan, aber das Projekt ziehe sich nun schon sehr lange hin und eine zeitnahe Klärung sei nötig. Falls der Neubau 2019 nicht ganz fertig wäre, "wird keiner von unseren Bewohnern auf die Straße gesetzt", versprach er. Zudem betonte er, dass die Gespräche mit Bürgermeister Erik Ernst über das Thema immer gut gewesen seien und geprägt vom gemeinsamen Ziel, das Projekt zeitgerecht zu realisieren.

Ernst machte gestern gegenüber dem BT deutlich, dass er "guter Dinge" sei, "dass wir ein gutes Ergebnis hinbekommen". Man stehe noch in Verhandlungen, und es gebe noch viele Details zu klären. "Sobald alle Fakten vorliegen, kommt das Thema in den Gemeinderat." Einen Termin wollte Ernst, der in sechs Wochen bei der Bürgermeisterwahl für eine zweite Amtszeit kandidiert, dafür aber nicht nennen. Und was die Gesetzesänderung angehe, da gebe es "Übergangsfristen", so Ernst. Wenn mit dem Bau begonnen sei, könnten die Bewohner zum Stichtag im Altenheim wohnen bleiben, auch wenn es noch keine Einzelzimmer für alle gebe. Nur Neuaufnahmen wären dann bis zur Fertigstellung des Gebäudes nicht möglich, erklärte der Bürgermeister.