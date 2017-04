Rollende Forschungslabore machen Station

Baden-Baden - Große Freude herrschte gestern bei der Rektorin der Balger Grundschule, Christiane Krummel-Ponce de León, und den rund 80Schülern mit ihren Lehrerinnen über einen nicht alltäglichen Besuch. Alle vier Ökomobile des Landes Baden-Württemberg, eines aus jedem Regierungsbezirk, machten anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens auf ihrer Jubiläumstour durchs ganze Land gemeinsam Station in Balg.

Mit einem fröhlichen mehrsprachigen Lied begrüßten die Kinder am Friedhofsparkplatz Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, die von Bürgermeister Michael Geggus und dem stellvertretenden Fachgebietsleiter Umwelt und Arbeitsschutz, Rudolf-Karl Teichmann, begleitet wurde. "Die Ökomobile sorgen dafür, dass man etwas lernt", stellte Kressl den Kindern die rollenden, bunten Forschungslabore kurz vor. Sie betonte den Wert vielfältiger Naturerfahrungen gerade in der Kindheit. "Im Umgang mit der Natur entwickeln sich körperliche und geistige Kompetenzen wie Geschicklichkeit, Orientierungsvermögen, Forschergeist, Kreativität, Empathie und Verantwortungsbewusstsein", ließ sie in einem mitgebrachten Kommuniqué wissen.

1987 wurde das erste Ökomobil im Auftrag des staatlichen Naturschutzes in Tübingen unter dem bis heute gültigen Motto "Natur erleben, kennenlernen, schützen" in Dienst gestellt. Aufgrund der großen Nachfrage wurden in den Jahren darauf weitere Ökomobile in den Regierungsbezirken Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg eingerichtet. Jährlich finden in ihnen mehr als 500 Veranstaltungen mit über 15000 Teilnehmern statt. Mehr als 400000 Besucher haben seither an 12500 Veranstaltungen der mobilen Umweltbildung teilgenommen - von Vorschulkindern bis zu Abiturienten. Von Seminaren für Multiplikatoren wie Lehramtsanwärtern und Erzieherinnen bis hin zu Ferienspaßaktionen reicht das Angebot, das schon oft früh ausgebucht ist. Das Modell hat Schule gemacht, so dass inzwischen bundesweit rund 45 Umweltmobile im Einsatz sind.

Drei Biologen und eine Geografin hatten für die Kinder zwei spannende Forschungsprojekte im Balger Wald und am Lippersbach, Spiele und Geschicklichkeitsübungen vorbereitet. Zwei Gruppen erkundeten in Gummistiefeln Flora und Fauna des Waldes, die anderen zwei forschten, bewaffnet mit Eimern, Keschern und Küchensieben, nach Leben am und im Bach. Und immer war es spannend. Welche Bäume wachsen hier? Wie heißt diese Pflanze? "Psst!", mahnte Daniel Baumgärtner die Kinder zur Ruhe im Wald. Ein Eichhörnchen flitzte vorbei. "Welchen Vogel hört Ihr da gerade?" "Ein Kuckuck!", riefen alle durcheinander. "Richtig. Und was für einen noch?" Keiner wusste es. "Ein Zaunkönig. Jetzt, wo noch nicht so viele Blätter da sind, kann man ihn sogar sehen, schaut mal, da oben!" Neben Eintagsfliegenlarven unter den Bachsteinen, Wasserkäfern und vielen anderen Kleinstlebewesen entdeckten die Kinder auch jede Menge Larven des Feuersalamanders. Da staunte sogar der Fachmann. "Das zeigt, dass Ihr hier an diesem Bach äußerst sauberes Wasser habt", erklärte er den staunenden Kindern.

Mit der "Beute" ihres Ausflugs kehrten die Kinder in die Ökomobile zurück, wo alles mit Lupe und Mikroskop untersucht, benannt und kinderfreundlich erklärt wurde. Danach brachten sie die Lebewesen wieder dahin zurück, wo sie sie fanden - lebend natürlich. "Solch einen lebendigen, spannenden Naturkundeunterricht hätte ich auch mal gerne gehabt", zollte Bürgermeister Michael Geggus der Arbeit der Ökomobilteams, zu denen auch Jugendliche im freiwilligen ökologischen Jahr und "Bufdis" (Bundesfreiwilligendienstleistende) gehören, große Anerkennung.