Auf Erkundungstour im Obstgut Leisberg

Von Sarah Reith Baden-Baden - Spannende Vorträge zu Vergangenheit und Zukunft des Obstguts Leisberg, interessante Einblicke in die Techniken des Baumschnitts und als Sahnehäubchen ein Panoramablick über Baden-Baden: All das wurde den Gewinnern der Aktion "BT öffnet Türen" am Mittwoch geboten. Im Rahmen der Aktion konnten die Leser das Obstgut, das sich an die Klosterwiese anschließt und auch eine herrliche Aussicht auf die Berge rund um die Stadt bietet, noch vor seiner Eröffnung kennenlernen. Wie berichtet, soll das Areal vor den Sommerferien öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies ist Teil des Stadtentwicklungsplans "Baden-Baden 2020", wie Markus Brunsing, Leiter des Fachgebiets Park und Garten, den Lesern berichtete. Vor Jahren habe er mit dem damaligen Baubürgermeister Klaus Michael Rückert über seine Idee gesprochen, die Spazierwege entlang der Oos zu ergänzen und zudem von dort aus Verbindungen in die Wälder zu schaffen. Daraus sei das Konzept des "grünen Bands entlang der Oos", das derzeit immer wieder Thema sei, geworden - und auch die Öffnung des Obstguts Leisberg, die eine Verbindung von der Allee in den Wald und in Richtung Geroldsau ermöglicht. Brunsing erläuterte den Lesern nicht nur die Geschichte des Obstgutes, sondern auch die derzeit laufenden Arbeiten. Unter anderem wird ein zweiter Weg geschaffen, so dass ein Rundgang durchs Gut entsteht. Waldtraud Nölle, Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Unterbeuern (BGU), stellte den interessierten Gewinnern die Ideen ihres Vereins vor, der das Obstgut mit neuem Leben füllen will und unter anderem die Vergabe der Bäume an Paten organisiert hat. Mittlerweile sind längst alle Bäume verteilt, berichtete Nölle - und es gibt sogar schon eine Warteliste für Neupflanzungen. Interessierte BT-Leser, die keine Baumpatenschaft ergattert haben, werden trotzdem die Gelegenheit bekommen, bei verschiedenen Aktionen beispielsweise Äpfel auf dem Obstgut zu sammeln - an einem der vier BT-Bäume, die die BGU den Lesern zur Verfügung stellt. Einen ersten Einblick, wie man solche Apfelbäume richtig pflegt, ermöglichte der frühere Pächter des Obstguts, Klaus Schulz, den Lesern. Er berichtete ihnen unter anderem, was bei einem Baumschnitt alles zu beachten ist und sogar, wie sich die Apfelsorte auch bei einem alten Baum noch verändern lässt.

