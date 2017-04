Tierheim-Chefin: BT-Leser haben Hunde gerettet Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Beschlagnahme von zwei kleinen Hunden, mit denen eine Bettlergruppe aus Osteuropa auf der Fieserbrücke Geld sammelte, hatte in der Adventszeit für viel Aufsehen in der Kurstadt gesorgt. Jetzt dürfen die beiden Vierbeiner an Tierfreunde vermittelt werden. Vor allem der vier Jahre alte Pinscher-Mischling "Finchen", der zusammen mit dem Pudel-Mischling "Flöckchen" in kleinen Weihnachtsmannkostümen über viele Stunden in klingender Münze das Mitleid der Passanten erwecken sollte, habe unter der Zeit bei der Bettlergruppe "sehr gelitten", erklärt Viola Peter, Vorsitzende des Vereins Tierschutz Baden-Baden. Noch heute sei die Kleine sehr ängstlich und schutzbedürftig. Die beiden Hunde waren im Dezember auf Veranlassung des Veterinäramtes und des Tierschutzvereins beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht worden. Zuvor hatte die Behörde mehrere Anzeigen erhalten, in denen darauf hingewiesen wurde, dass den Hunden in den Kostümen auch Schnuller ins Maul gesteckt worden waren, in die sie sich fest verbissen hätten. Die Tiere, so hieß es, wirkten apathisch. Sie hätten in der Kälte gezittert und sich über Stunden nicht hinlegen dürfen. Der Tierschutzverein, so Viola Peter, gehe davon aus, dass hier "üble Dressur-Praktiken" auch unter Einsatz von Drogen und Alkohol zur Anwendung kamen. Dies habe sich aber nicht beweisen lassen. Daher ist Peter sehr froh, dass ein Aufruf der Tierschützer im BT mit der Bitte um Zeugenhinweise eine große Resonanz erbrachte. "Letztlich haben die BT-Leser die beiden kleinen Hunde gerettet", ist sie überzeugt. Mehr als 40 Menschen hätten ihre Beobachtungen gemeldet und darüber informiert, dass die Tiere endlos über viele Stunden hätten leiden müssen. Immer wieder sei das erschöpfte Paar in die Sitzposition hochgezerrt und zuweilen sogar getreten worden. Hingegen habe es für die Bettler immer wieder eine Ablösung gegeben. Die "enorme Menge" an gemeldeten Beobachtungen der BT-Leser habe eine gerichtstaugliche Handhabe ergeben, die Hunde nicht an ihre vorherigen Halter zurückzugeben. Vertreter dieser Gruppe von Osteuropäern hätten sich einmal beim Veterinäramt gemeldet, um die Hunde zurückzubekommen. Dort wären ihnen Unterlagen mitgegeben worden, um Stellung nehmen zu können. Danach, so Peter habe man aber nichts mehr von ihnen gehört, die Einspruchsfrist gegen die Beschlagnahme sei inzwischen abgelaufen. Daher kann das Tierheim nun ein neues Zuhause für die beiden ausfindig machen. Im Fall des Pudel-Mischlings "Flöckchen" hat man dies auch schon ausfindig gemacht, er darf in Kürze umziehen. Für "Finchen" jedoch müssen gute Hände noch gefunden werden. "Sie hat sich zuletzt zwar gut entwickelt, aber doch in der Vergangenheit viel Negatives erlebt. Jetzt braucht sie jede Menge Fürsorge und Liebe, wofür sie unendlich dankbar sein wird", sagt Viola Peter. Wichtig seien ein ruhiges Umfeld und Zeit, die man mit der "kleinen Maus" verbringen kann, dann werde man viel Freude an dem "zauberhaften Hündchen" haben. Das Baden-Badener Tierheim in Oberbeuern ist unter (07221) 7687 zu erreichen.

