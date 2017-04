OB: "Bürgerbüro ist erste Anlaufadresse im Rathaus" Von Harald Holzmann Baden-Baden - Neue Töne aus dem Rathaus: "Das Bürgerbüro ist die erste Anlaufadresse", sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen am Donnerstag im Haupt- und Bauausschuss. Bei Umbauarbeiten im Sommer wird die Anlaufstelle am Jesuitenplatz barrierefrei und bürgerfreundlicher gestaltet. Was sehen die Pläne vor? Der Eingang des Bürgerbüros soll künftig an der Vorderfront des Gebäudes liegen und direkt von der Fußgängerzone erreichbar sein. Die Rollstuhlrampe sei zu schmal und zu steil, hieß es. Rechts des Eingangs wird eine Neue gebaut. Die Fahrradständer werden links angeordnet. Arbeitsplätze und Wartebereich im Bürgerbüro werden neu geordnet. Die Verwaltung rechnet mit Baukosten von 135000 Euro. Wann wird umgebaut? Im Sommer - es wird mit einer Bauzeit von zwei bis drei Monaten gerechnet. Wichtig: "Das Bürgerbüro wird in der Bauzeit nicht schließen", sagte Mergen, sondern in anderen Räumen im Erdgeschoss des Rathauses untergebracht. Wann ist geöffnet? Ab Mai ist genügend Personal vorhanden, um die im Herbst beschlossenen Öffnungszeiten umzusetzen. Ab 2.Mai ist montags, dienstags und mittwochs von 9.30 bis 16Uhr, donnerstags von 9.30bis 17.30Uhr und freitags von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Gibt es einen Dienstleistungsabend? Noch nicht. Aber laut Mergen können alle Besucher derzeit an einer Befragung teilnehmen, mit dem Ziel, den Bedarf für eine weitere Änderung der Öffnungszeiten zu ermitteln. Wie ist das Angebot? Neben dem üblichen Serviceangebot (Broschüren, Mülltüten, Gelbe Säcke), kann man Ausweise beantragen. Außerdem sollen demnächst auch wieder KVV-Tickets verkauft werden, wie Bürgermeister Alexander Uhlig betonte.

