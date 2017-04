Welche Route nahm Karl Drais vor 200 Jahren?

Baden-Baden - In diesem Jahr wird - vor allem im deutschen Südwesten - ausgiebig des Mannes gedacht, der einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Automobilität getan hat: Karl Freiherr von Drais erfand vor 200 Jahren das Urfahrrad. Für die Verbreitung der Idee spielte Baden-Baden eine nicht unwesentliche Rolle. Nachdem Drais die erste Fahrt im Juni 1817 auf ebener Strecke in Mannheim unternommen hatte, begab er sich im Juli nach Baden-Baden, um dort die erste Bergfahrt der Geschichte zu machen. Die Aufmerksamkeit des Badpublikums war ihm, der seine Laufmaschine auch vermarkten wollte, gewiss.

Ein am 29. Juli im Badwochenblatt erschienener Bericht, von dem nicht ganz klar ist, ob er von Drais lanciert oder von der Redaktion verfasst wurde, teilt nur mit, dass Drais "mit der nämlichen Maschine den steilen, zwei Stunden betragenden Gebirgsweg von Gernsbach hierher in ungefähr einer Stunde zurückgelegt" habe.

Über den Streckenverlauf geben weder der Bericht noch andere Zeugnisse Aufschluss. Daher soll der Versuch unternommen werden, die historische Route zu rekonstruieren. Hierzu muss man zunächst darauf verweisen, dass der Einsatz der etwa 22 Kilogramm schweren Laufmaschine gewisse Anforderungen an den Untergrund stellte. Drais nutzte seine Maschine auf Landstraßen oder den Fußwegen der Landstraßen. Diese Chausseen oder Kunststraßen waren ausgebaut, allerdings nicht mit heutigen Straßen zu vergleichen. Ihr Unterbau bestand oft aus Kies oder gebrochenem Gestein, das mit Lehm, Sand oder Kies überdeckt wurde. Das Befahren mit Kutschen und Fuhrwerken führte dazu, dass sich stets Geleise - heute würde man Spurrillen sagen - bildeten, die immer wieder ausgebessert werden mussten. Das Vorhandensein einer ausgebauten Landstraße war sicherlich die Voraussetzung dafür, um von Gernsbach nach Baden-Baden "über den Berg" zu fahren. Auf einem zerfurchten Waldweg oder Fußpfad wäre man mit einer Draisine nicht weit gekommen.

Heute führen zwei Straßen von Gernsbach nach Baden-Baden: Die Landesstraße 78 über die Nachtigall und Lichtental oder die Kreisstraße von Gernsbach über Staufenberg, die bei der Wolfsschlucht in die Rotenbachtalstraße einmündet und nach Baden-Baden hinabführt. Der zu überwindende Höhenunterschied ist bei beiden Strecken annähernd gleich (Nachtigall 382 m.ü.NN; Wolfsschlucht 373 m.ü.NN).

Die Entstehung der heutigen Landesstraße 78 über die Nachtigall nach Gernsbach und ihres Abzweigs nach Schloss Eberstein hatte ihren Hauptgrund im Tourismus. Im aufstrebenden Weltbad wurden Ausflüge ins Murgtal und nach Schloß Eberstein, das Friedrich Weinbrenner seit 1802 restauriert und umgebaut und Großherzog Leopold 1829 erworben hatte, immer beliebter und erforderten den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. So wurde in Karlsruhe 1834 der Bau einer neuen Straße durch das Müllenbachtal nach Schloss Eberstein sowie eine Abzweigung vom Müllenbild nach Gernsbach angeordnet. Im Jahr 1837 wurden die Arbeiten abgeschlossen, die neue Straße wurde in den Staatsstraßenverband aufgenommen. Von da an bildete sie die wichtigste Verbindung ins Murgtal.

Da die Fahrt des Fahrradpioniers aber zwanzig Jahre vor dem Bau der Straße stattfand, kann er nicht, wie hin und wieder zu lesen ist, über die Nachtigall gefahren sein.

Es gab zwar Waldpfade von Lichtental ins Murgtal, aber das "Handbuch für Reisende am Rhein" warnt 1816 eindringlich, dass sich "der Fremde schwerlich ohne einen Führer durch das Gebirg finden mag".

Es bleibt als Alternative der jahrhundertelang genutzte Weg über die Wolfsschlucht nach Gernsbach, der im 18. Jahrhundert mehrfach verbessert und verbreitert worden war. Dieser Weg wird zu Beginn des 19. Jahrhunderts als "Gernsbacher Kunststraße" bezeichnet. Beginnend beim Gernsbacher Tor führte sie an Spitalkirche und altem Friedhof vorbei, der weitere Verlauf entsprach auf Baden-Badener Gemarkung etwa dem der heutigen Rotenbachtalstraße.

Von der Abzweigung auf Höhe der Wolfsschlucht an folgte die Landstraße im Wesentlichen der heutigen Kreisstraße bis zur Bushaltestelle "Gernsbach/Staufenberg Neuhaus". Dort machte die Straße einen Bogen und verlief auf dem schmalen Bergrücken nördlich von Staufenberg etwas über zwei Kilometer in östlicher Richtung bis zum Gewann Galgeneck, um dort in den Selbacher Weg einzumünden und diesen hinab nach Gernsbach zu führen. Diese alte Straßentrasse hat sich als Waldweg erhalten, und auf ihr muss Karl Drais mit seiner Laufmaschine den Weg von Gernsbach nach Baden-Baden bewältigt haben, wo ihn zu Beginn beträchtliche Steigungen und am Ende eine ordentliche Gefällestrecke erwarteten.

Im Badwochenblatt wird die Entfernung zwischen Baden-Baden und Gernsbach mit zwei Wegstunden, das entspricht einer badischen Meile zu knapp neun Kilometern, angegeben. Hätte Drais die Strecke in exakt einer Stunde zurückgelegt, dann hätte seine Durchschnittsgeschwindigkeit etwa neun Stundenkilometer betragen. Die Zeitangabe "ungefähr eine Stunde", könnte darauf hindeuten, dass die Fahrt etwas länger gedauert hat und die Durchschnittsgeschwindigkeit entsprechend etwas geringer war. Selbst wenn Drais sein Fahrzeug in Gernsbach den steilen Selbacher Weg hinaufgeschoben und erst auf dem Bergrücken aufgestiegen sein sollte: Das Rotenbachtal nach Baden-Baden hinunter ging es dafür umso schneller. Die Fahrt war gewiss ein ambitioniertes Unterfangen, scheint aber für einen 32-jährigen trainierten Mann machbar gewesen zu sein.

Mit dieser Fahrt über den Berg konnte Karl Drais dem zahlreich vorhandenen Publikum im Badeort seine Laufmaschine vorführen und Werbung in eigener Sache betreiben. Wie wichtig dies für ihn war, zeigt sich daran, dass der Erfinder im folgenden Jahr wieder rechtzeitig zur Saison da war und seine Draisine vor dem Promenadehaus vorführte. Dabei gelang es ihm, mit Anlauf etwa 170 Meter zu balancieren, ohne einen Fuß auf den Boden zu setzen.

Die Nachricht endet mit der Bemerkung, dass diese Kunst "manchen Badgästen auf den vorzüglich guten Straßen und schönen Promenaden in Badens nächsten Umgebungen" viel Vergnügen bereite.