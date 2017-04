Sascha Pröhl: "Ich beiße gern in jede Wade"

Sinzheim - Noch kennt kaum ein Sinzheimer Sascha Pröhl, der gestern seine Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters in den Rathaus-Briefkasten der Stabsgemeinde warf. Geht es nach dem 31-Jährigen, wird sich das aber bald ändern: In den nächsten Wochen plant er Hausbesuche, möchte möglichst viele Bürger selbst kennenlernen.

Das sei doch "selbstverständlich", meinte er am Nachmittag beim Pressegespräch. Er sei ein "alter Wahlkämpfer" und scheue sich nicht davor, selbst Klinken zu putzen und Plakate aufzuhängen. Allerdings hoffe er, Unterstützung von Vertretern verschiedener Parteien zu bekommen. Wie berichtet, möchte das CDU-Mitglied in Sinzheim als parteiübergreifender Kandidat antreten, er ist nicht der offizielle Kandidat des CDU-Gemeindeverbands.

Was er konkret in Sinzheim anders machen möchte als der amtierende Bürgermeister Erik Ernst, der bei der Wahl im Mai ebenfalls wieder kandidiert, konnte Pröhl gestern, bei seinem ersten längeren Besuch in der Stabsgemeinde, noch nicht sagen: Sein Programm wolle er in der nächsten Zeit im Gespräch mit den Bürgern und Vertretern von Parteien und Gruppierungen entwickeln. Drei Grundvorstellungen habe er aber schon, sagte Pröhl: So wolle er Schwerpunkte setzten bei der Bürgerbeteiligung, einer behutsamen Gewerbeentwicklung sowie beim Thema Wohnflächen. Zudem wolle er sich Themen wie der B3-Umgehung und der Entwicklung des St-Vinzenz-Geländes annehmen und diese vorantreiben.

Ausschlaggebend für seine Bewerbung in der Stabsgemeinde sei die Ausschreibung des Postens im Staatsanzeiger gewesen, der stets auch in die Geschäftsstelle der CDU-Gemeinderatsfraktion in Karlsruhe geschickt werde, sagte Pröhl. Wie berichtet, ist er dort Fraktionsgeschäftsführer. Neben dieser hauptamtlichen Tätigkeit ist Pröhl zudem bereits seit 2009 im Gemeinderat von Weinheim.

In dieser Stadt bei Heidelberg ist Pröhl aufgewachsen. Und er ist auch schon angeeckt, wie er im Gespräch zugab - man müsse sich durchboxen, wenn man als zunächst jüngster Stadtrat (er kam mit 23 Jahren in das Gremium) etwas bewegen wolle: "Ich beiße gern in jede Wade, wenn es denn sein muss", sagte er. Die Vorwürfe vonseiten der Jusos, die ihm vor einigen Jahren rechtslastige Positionen unterstellten, seien aber unbegründet, er sei weder homophob noch islamophob. Wie grotesk etwa der Vorwurf der Islamfeindlichkeit sei, zeige sich schon an seiner Ehefrau: Diese ist Kurdin, wurde in der Türkei geboren und gehört der Glaubensrichtung der Aleviten an.

Sollte Pröhl gewählt werden, will seine Ehefrau mit ihm nach Sinzheim ziehen, kündigten die beiden an. Derzeit arbeitet Sakine Pröhl, die wie ihr Mann in Weinheim aufgewachsen ist, in Mannheim in der Buchhaltung eines Marktforschungsinstitutes. Ihr Arbeitgeber sei aber flexibel, sie könne einen Teil der Arbeit von Zuhause aus erledigen, so dass sie nicht täglich nach Mannheim pendeln müsste.

Sascha Pröhl nannte gestern auch einige Eckdaten seines Werdegangs. So hat er Politikwissenschaften in Darmstadt studiert, aber auch Station an verschiedenen Unis im Ausland gemacht, unter anderem in Istanbul, Windhuk, Berkeley und Shanghai. Ende 2015 machte er seinen Master-Abschluss im Fach "Governance and Public Policy". Parallel zum Studium arbeitete er jahrelang in der Fleischerei seines Vaters mit, war als Eventmanager tätig und absolvierte ein Volontariat in der Medienbranche, bevor er bei der CDU-Geschäftsstelle anfing. Zudem bezeichnet er sich selbst als "Vereinsmensch", er hat Fußball gespielt, war Vorsitzender seines heimischen Sportvereins und ist seit 1997 in der Freiwilligen Feuerwehr. Heute will er sich beim SVSinzheim vorstellen, in den darauffolgenden Tagen bei den verschiedenen Parteien - beispielsweise am Dienstag bei der Mitgliederversammlung des FDP-Ortsverbands.