Erik Ernst: Sicherheit für Curatio noch im April

Sinzheim - Der Gemeinderat der Stabsgemeinde soll noch im April den Weg freimachen für die Erweiterung des Seniorenzentrums im Pfarrer-Kiefer-Weg. "Ich gehe davon aus, dass das in der nächsten Sitzung klappt", sagte Bürgermeister Erik Ernst gestern.

Ernst hatte gemeinsam mit dem Träger des Seniorenzentrums, der Curatio Alten- und Pflegeheime GmbH, zum Gespräch ins Rathaus eingeladen. Für Curatio nahm Geschäftsführer Michael Gieseler teil. Beide Seiten betonten, dass die Zusammenarbeit gut und das Projekt nicht gefährdet sei.

Gieselers in einem Brief an Ernst und die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen geäußerter Wunsch nach einem zeitnahen Konsens (wir berichteten gestern) wird laut Ernst denn wohl auch in Erfüllung gehen. Wie der Bürgermeister erklärte, soll der Gemeinderat am 26. April nichtöffentlich über eine Beschlussvorlage der Verwaltung abstimmen, die den Kaufpreis für das Areal festlegt. "Betreiber und Investor brauchen Rechtssicherheit, um weiter planen zu können", sagte Ernst. Danach könne man weitere Details klären, um noch vor der Sommerpause einen Beschluss über den für die Erweiterung nötigen Bebauungsplan zu fassen. Was den Kaufpreis angehe, werde man einen fairen Kompromiss finden. "Wenn jeder auf den anderen zugeht, klappt das."

"Wenn der Zeitplan eingehalten wird, haben wir auch kein Problem", sagte Gieseler. Dann sei mit einer Fertigstellung des Neubaus im Frühjahr 2019 zu rechnen, also einige Monate vor dem Inkrafttreten der neuen Landesheimbauverordnung. Diese schreibt ab 1.September 2019 eine Unterbringung von Heimbewohnern in Einzelzimmern vor. Um die Vorgabe zu erfüllen und dennoch keine Heimplätze streichen zu müssen, ist der Neubau nötig.

Ernst und Gieseler betonten, der Brief von Curatio an Ernst und die Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen, der dem BT zugespielt wurde, sei überhaupt erst auf Aufforderung des Bürgermeisters zustande gekommen. Das Schreiben, in dem es unter anderem hieß, die Gespräche über den Kaufpreis steckten in einer Sackgasse, sei als Basis für weitere Beratungen des Gemeinderats gedacht gewesen.

Enteignungsverfahren ist vorbereitet

"Ich möchte nicht, dass daraus falsche Schlüsse gezogen werden", so Gieseler, der sich wundert, dass das "vertrauliche Schreiben an die Öffentlichkeit geraten ist". Aus dem Brief den Schluss zu ziehen, dass sich Curatio und Gemeindeverwaltung nicht einig seien, "das ist hanebüchen", meinte Ernst. Bisher seien die Gespräche gut und zielgerichtet gewesen, sagten beide und betonten unisono, wie wichtig das Projekt sei. "Der Bedarf ist da, und wir wollen damit der Zukunft gerecht werden", so Gieseler.

Das etwa 5000 Quadratmeter große Areal, auf dem der Neubau errichtet werden soll, befindet sich allerdings nur zu etwa 80 Prozent in Gemeindebesitz. Der Rest, eine verwilderte Fläche, ist in Privateigentum. Der Eigentümer, der nicht in Sinzheim wohnt, will sein Areal nicht hergeben. Laut Ernst sind deshalb gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Vorbereitungen für ein Enteignungsverfahren getroffen worden. Ein solches Verfahren sei nach neuer Rechtssprechung in kurzer Zeit möglich und werde das Projekt nicht nennenswert bremsen, so Ernst.

Curatio plant auf dem Nachbargrundstück des bestehenden Altenheimes einen Neubau mit 90 vollstationären Pflegeplätzen, 16 ambulant betreuten Plätzen und 15 betreuten Wohneinheiten. Nach Inkrafttreten der neuen Heimbauverordnung wird es zudem im Altbau noch 45 Pflegeplätze (bisher 78) geben.