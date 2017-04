Musiker rocken den Saal mit großartigem Sound

Baden-Baden - "Einen schönen Abend" versprach Klaus "Major" Heuser mit seiner Band am Samstag seinen treuen Fans im Lichtentaler Löwensaal. Und sie wurden wahrlich nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil: Für manch einen mochten die am Eingang angebotenen Ohrstöpsel durchaus eine Option sein, denn die Band rockte den Saal mit einem fulminanten Sound, der dem begeisterten Publikum gleich vom Start weg sichtbar in die Glieder fuhr.

Schon zum zweiten Mal seit 2014 gelang es dem Bluesclub unter dessen Vorsitzenden Klaus Hartmann, den Leverkusener Ausnahmegitarristen und Songwriter, der fast zwei Jahrzehnte lang bei der Gruppe BAP deutsche Rockgeschichte schrieb, mit seiner Band in den Löwensaal zu holen. Alle zwischen 1980 und 1991 entstandenen Songs von BAP stammen aus Heusers Feder. Mehrmals wurde er in dieser Zeit zum besten deutschen Gitarristen gekürt. Dem Bluesclub-Vorsitzenden sowie den Fans, die laut jubelnd zum Teil "Major"-Fanplakate schwenkten, war klar: "Er ist einfach der super, super Beste! Schreiben Sie das, das sagt alles!", meinte Klaus Hartmann zum BT-Mitarbeiter.

Tatsächlich legten der auch klassisch ausgebildete "Major" Heuser und seine Mannen einen Repertoire-Kosmos von enormer Bandbreite hin. Eben erst hatten sie mit einer gezielt eingesetzten musikalischen Explosion die Zuhörer von den Sitzen gerissen, schon luden sie mit balladesken, nachdenklicheren Tönen, etwa, wenn es um Dinge wie Freundschaft oder Einsamkeit ging, zum soundmäßigen Cool-down ein. Eine wesentliche Rolle spielte dabei auch die Stimme des Sängers Thomas Heinen, der jeder Stimmung auf wunderbare Weise das exakt dazu passende Timbre zu verleihen vermochte. Mit viel Gefühl für atmosphärische, abwechslungsreiche Spannung wechselten die Musiker zwischen Blues, Ballade, Country, Jazz und natürlich knallhartem Rock. Aber was wäre das Ganze ohne Bassist Sascha Delbrouck, Drummer Markus Rieck und den auch saitenaffinen Keyboarder Matthias Kraus gewesen, "die beste Band, in der ich je gespielt habe", so "Major" Heuser. Sie schafften es, die Zuhörer mit eingängigen Rhythmen zum Mitklatschen, Mittanzen, Händehochheben und lauten Jubeln hinzureißen.

Doch sie hatten auch "etwas für die älteren Herrschaften" unter den Fans, frohlockte Heuer. Denn: "Nach gut 40Jahren auf der Bühne sieht der Blick von dort herunter ins Publikum schon etwas anders aus." Einer dieser "älteren Herren" kam gleich mit seinem eigenen Camping-Klappstuhl in den proppenvollen Löwensaal und fand dort sein Plätzchen. Als der Bluesclub-Vorsitzende Hartmann ihn persönlich begrüßen wollte, reagierte er, völlig den Songs von Klaus "Major" Heuser und seiner Band hingegeben, überhaupt nicht.

So hinreißend war dieser "schöne Abend", nicht nur für "ältere Herrschaften". Es war wirklich ein mehr als gelungener Auftritt, mit dem "Major" Heuser und seine Band ihr Versprechen in Baden-Baden eingelöst haben.