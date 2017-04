Steilhänge am Mauerberg eine "Jahrhundertaufgabe"



Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Unter das aus der Ferne wahrzunehmende Klopfen an den Steillagen des Mauerbergs mischt sich ein heftiges Surren. In rund fünf Metern Höhe schwirrt über den Teilnehmern, die am zweiten Tag ihres Praxiskurses zur Sanierung von Trockenmauern am Berg arbeiten, eine Drohne. Gesteuert wird das kleine Fluggerät von einem Mitarbeiter der staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg, die Veranstalter des Kurses ist. Der Grund: Diese Arbeit am Mauerberg ist eine seltene Dokumentation, wie Geschichte und Zukunft miteinander verknüpft werden. Von "Respekt, Ehrfurcht und einer gewaltigen Leistung", spricht Martin Bücheler, seines Zeichens Feldmaurer aus Stuttgart, wenn er vor dem kulturellen Erbe der Menschen aus vergangenen Zeiten, sprich den Trockenmauern am Mauerberg, steht. Bücheler kennt nicht nur die Gesteinsarten, sondern auch die Bauweise der Trockenmauern. "Im vorderen Bereich haben wir es mit dem ,Würzburger System' zu tun", zeigt der Fachmann auf die langgezogenen Mauern entlang des Hangs. Das "Würzburger System" verweist auf die fränkische Herkunft der Schlossherren vor mehr als 300 Jahren. Was außerhalb des Geltungsbereichs des damaligen Eigentümers von Schloss Neuweier liegt, das bezeichnet Feldmauerer Bücheler als das badische - äußerst kleinteilige - System. Zusammen mit seinen drei Mitarbeitern vermittelt Bücheler den Teilnehmern das nötige Wissen, wie eingestürzte Mauern an den steilen Hanglagen wieder aufgebaut werden. Das Besondere an den Trockenmauern ist, dass sie ohne Füllmaterial am Hang gesetzt werden, so dass sich dort Flora und Fauna entfalten können. Den ökologischen Wert dieser Trockenmauern haben inzwischen auch die Kommunen erkannt, daher finden sich bei der Stadt Baden-Baden inzwischen auch sanierte Trockenmauern als Ausgleichsmaßnahme auf dem Ökopunktekonto. Ähnlich wie Angestellte eines Amtes mit Akten unterm Arm, so hält Julian Hirrlemann einige kleinere Gesteinsbrocken unter seinen Armen und schleppt sie in eine Terrassenreihe, wo über den Winter eine Trockenmauer zusammengefallen ist. Daneben hackt Herrmann Moller mit einem Pickel einen anderen großen Schichtstein aus dem Erdreich im Hang heraus. "Dieser muss neu gesetzt werden", sagt Nazim Kabashi, der die Teilnehmer anleitet. Nur mit vereinten Kräften bekommen die beiden Männer den großen, spitzförmigen Brocken auf die erste Reihe des bereits gesetzten Fundamentes gehievt. Zwischendurch prüft Kabashi anhand eines Schnurgerüstes, ob sich die frisch gesetzte Mauer parallel zum Hang neigt. Damit der Stein Stabilität bekommt, verlegen die Arbeiter die kleineren Steine in die Zwischenräume und klopfen sie fest. Schwer "keucht" der Motor der Zahnradbahn, die von einer Person gesteuert mit zwei großen, mehr als 400 Kilogramm schweren Quadersteinen beladen den Mauerberg hinauftuckert. Stück für Stück entstehen allmählich neu aufgesetzte Trockenmauern. "Mit Abriss und Neuaufbau, ein Quadratmeter in 14Stunden", nennt Büchler eine zeitliche Größenordnung. Gemessen am Bedarf bezeichnet der Feldmaurer die Arbeit entlang der hiesigen Steilhänge als "Jahrhundertaufgabe".

