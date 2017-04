Von der Zuchtanstalt zu moderne r Bildung

Baden-Baden - Otto von Vincenti, italienischer Abstammung und ehemaliger Amtsrichter in Baden-Baden, hinterließ der Kurstadt bei seinem Tod 1882 für gemeinnützige Zwecke 200000 Goldmark - damals eine riesige Summe. Abgesehen von einem Ehrengrab auf dem Stadtfriedhof wurde zur Würdigung des Gönners eine große Volksschule errichtet und nach ihm benannt. In diesem Jahr feiert die Schule ihr 125-jähriges Bestehen.

Obwohl eine Bildungsanstalt für "nicht satisfaktionsfähige" Schichten, stand sie in ihrer Gestaltung mit einer prachtvollen Sandsteinfassade sowie einer großzügigen Gesamtanlage den umliegenden Gymnasien in nichts nach. Die "Vincentischule für Knaben" nahm 1892 ihren Betrieb auf. Entsprechend dem wilhelminischen Zeitalter galt das Motto: "Wer sein Kind liebt, der züchtigt es!" Zucht und Ordnung, Befehl und Gehorsam waren die Schlagworte, der Rohrstock ein gängiges Erziehungsinstrument. "Auch mir wurde damit noch Anfang der 60er Jahre ordentlich der Hintern versohlt", erinnert sich Werner Schmall. Er ist seit 1993 Rektor der Vincenti-Grundschule, die er als Schüler zwei Jahre lang besuchte. Bis ins frühe 20. Jahrhundert gab es hier zudem den Karzer, die gefürchtete Arrestzelle in Schulen und Universitäten. Heute wird der Raum als Abstellraum für Lehrmaterial genutzt.

Anfang des 20. Jahrhunderts begannen einige Pädagogen, sich gegen das autoritäre Denken zu wehren. Sie wollten den Geist der reinen Lernschule überwinden und riefen eine neue Form der Erziehung ins Leben. Ihr Ziel war, das Kind als Individuum zu achten, seine kreativen Kräfte zu wecken und zu fördern. Was bereits während des Ersten Weltkriegs sichtbar wurde, entwickelt sich in den 1920er Jahren ganz deutlich: die Überwindung des Obrigkeitsstaates. Das spiegelte sich zwar auch in der Pädagogik wider, aber noch nicht im Schulbetrieb. Vor allem während der Zeit des Nationalsozialismus erfuhren die Deutschen in Sachen Erziehung einen gewaltigen Rückschritt. Geprägt vom totalitären Anspruch in allen Lebensbereichen, herrschte auch an der Erziehungsfront bedingungsloser Gehorsam vor. Andersdenkende Lehrer wurden vom Schuldienst suspendiert. Als größter Schule in der Stadt hatte man der Vincentischule, wie damals üblich, den Namen des Machthabers gegeben. So wurde aus der Vincentischule die Adolf-Hitler-Schule.

Ironie des Schicksals: Nach dem Einmarsch der Franzosen im April 1945 sollte die buchstäbliche Erinnerung an den Führer sofort entfernt werden. Was nicht möglich war, da der Name in den Stein gemeißelt war. Also wurde ein Holzbrett in kaschierender Farbe angestrichen, um die Lettern der Schande zu verdecken. Sie existieren übrigens heute noch. Damals jedenfalls machten sie ihrem Namensgeber alle Ehre. So schreibt der ehemalige Vincentischüler Gerhard Durlacher, als Kind jüdischer Eltern 1928 in Baden-Baden geboren und aufgewachsen, in seinem Buch "Eine Kindheit im Dritten Reich": "Sobald der Lehrer vor dem Katheder steht, heben alle Jungen außer mir den gestreckten, rechten Arm und rufen einstimmig: ,Heil Hitler, Herr Lehrer'." M. Käppel erzählt in "Wir Vincentischüler vom Jahrgang 1928/29": "In der Volksschule lief Rektor Schmid sehr oft in der SA-Uniform in der Schule herum und war von drakonischer, man könnte auch sagen, sadistischer Strenge. Er hatte sich offenbar vorbehalten, die Züchtigung der größeren Schüler wegen irgendwelcher Vergehen selbst vorzunehmen. Dazu mussten die Delinquenten in unsere damalige zweite Klasse kommen und sich dort über die vorderste Schulbank beugen, worauf er ihnen mit einem Rohrstock und einer Miene wie Graf Dracula das Hinterteil versohlte, und wie!" Die alten, wilhelminisch-autoritativen Strukturen waren also lebendig geblieben.

Das änderte sich auch in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Die Alliierten bemühten sich zwar um eine Neugestaltung des Unterrichts. Doch die Lehrer waren dieselben geblieben und körperliche Züchtigungen immer noch an der Tagesordnung. Erst 1973 wurde die Prügelstrafe an Schulen per Gesetz verboten. Erst in den frühen Sechzigern kam eine neue Lehrergeneration, die entschlossen war, die alten Strukturen aufzubrechen. So wurden die Grundschüler stärker als eigene kleine Persönlichkeiten wahrgenommen. Die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung spiegelte sich auch in der Vincentischule wider. Beispielsweise daran, dass sie jetzt erstmalig von Mädchen besucht werden durfte.

Trotz dieses Zugangs trocknete der Hauptschulzweig immer mehr aus, da die Kinder in der Innenstadt zunehmend ab der vierten Klasse auf die Realschule oder das Gymnasium wechselten. Also entschloss sich die Stadt, aus drei siechen Hauptschulen zwei gesunde zu machen. Für die Vincentischule bedeutete es, ihren Hauptschulzweig aufgeben zu müssen. Als Ausgleich wurde sie 1989 zum zentralen Standort der Baden-Badener Grundschul-Förderklassen: Kinder, die wegen mangelnder Schulreife zurückgestellt sind, können hier ein Jahr lang ein Förderangebot in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es seit 2011 eine Ganztagsbetreuung.

Doch die größte Herausforderung war und ist die Tatsache, dass inzwischen 75 Prozent der Vincentischüler einen Migrationshintergrund haben. "In den letzten 20Jahren besuchten Kinder aus 70 Nationen unsere Schule", erzählt Rektor Schmall. So ist aus der einstigen "Zuchtanstalt für Knaben" eine weltoffene, demokratische Bildungseinrichtung geworden, die den heutigen Anforderungen entspricht.