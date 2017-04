"Aus 2 mach 1": Gelungene Premiere

Baden-Baden - "Aus 2 mach 1": So lautete das Motto des ersten gemeinsamen Konzertabends des Akkordeonorchesters Baden-Baden und des Harmonika-Clubs Haueneberstein. Und die Premiere der Spielgemeinschaft ist geglückt. Die Konzertbesucher konnten sich vom harmonischen Zusammenspiel überzeugen. Erst nach zwei Zugaben durften die Spieler die Bühne der Eberbachhalle verlassen.

Die Spielgemeinschaft unter Leitung von Melanie Fischer hatte für ihren ersten Konzertabend ein vielseitiges Programm im Repertoire. Eröffnet wurde der Abend mit "Queen's Park Melody" aus der Feder des Niederländers Jacob de Haan (Arrangeur: Gerd Huber). Die leichte Musik mit Elementen aus dem Barock versetzte die Zuhörer in einen Park. Man sah die Menschen an blühenden Blumen und Bäumen vorbeispazieren oder auf dem Rasen picknicken, Hundegebell und das Schnattern der Enten war zu hören.

Im Kontrast hierzu standen die Melodien aus verschiedenen James-Bond-Filmen. Die Gefahr war förmlich zu spüren, als die Spieler in der "James Bond Concert-Suite" 007 auf Verbrecherjagd schickten. Zu Gehör kamen die von Monty Norman komponierten Filmmusiken aus "James Bond jagt Mister No", "Liebesgrüße aus Moskau", "In tödlicher Mission" und "Goldfinger". Für Akkordeonorchester arrangiert hat diese Melodien Hans-Günther Kölz.

Weiter ging es mit der Powerballade "Who wants to live forever" der englischen Rockband "Queen". Komponiert wurde diese Melodie von deren Gitarristen Brian May.

Mit viel Schwung intonierte die Spielgemeinschaft den Marsch "British Friends" (Musik: Adolf Götz), Elemente aus Rock und Pop ließen die Spieler in "Rocking Affair" verschmelzen. Diese Komposition des Münchner Gitarristen und Bandleaders Harald Winkler war 1986 Vorspanmelodie zur ZDF-Kultreihe des Sommerfilm-Wunschprogramms.

Sanft und kraftvoll erklang der Rocksong "Bohemian Rhapsody" von Freddie Mercury. Hier wurden Opernmelodien in den Popsong integriert. In "Doldingers Movie-Hits" erklangen die Titelmusik der Tatortfilme ebenso wie die Musik der Serie "Ein Fall für zwei" oder die Filmmelodie aus "Das Boot". Zum Abschluss erklang ein Medley der schönsten Melodien des unvergessenen Komponisten, Pianisten und Sängers Udo Jürgens. Das begeisterte Publikum geizte nicht an Beifall und forderte Zugabe. Diese gewährten die Spieler mit "All about that bass" und "Rocking Affair" gerne.

Die Gags der Moderatoren, Würstchenverkäufer Karl (Christian Fischer) und Brötchenverkäufer Fred (Andreas Jäger), sorgten im Verlauf des Abends zudem für jede Menge Lacher. Nach vielem Hin und Her kamen die beiden zur Erkenntnis: Gemeinsam geht es doch besser.