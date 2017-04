Eigengewächse erfolgreich Baden-Baden (red) - Die Jugendabteilung des TC Rot-Weiss Baden-Baden startete in diesem Jahr mit der Organisation eines Jugendturniers in die neue Tennissaison. Von den Altersgruppen U12 bis U14 hatten 23 Vereine insgesamt 47 Spieler angemeldet. Elf Teilnehmer kamen aus dem eigenen Verein. Das für die Halle geplante Wackenhut-Mercedes-Benz-Jugend-Tennisturnier wurde aufgrund der hohen Meldezahlen und des ausgezeichneten Wetters kurzfristig auf die Freiplatzanlage verlegt. Darüber freuten sich die vor allem auch die jungen Cracks, konnten sie doch bei strahlendem Tenniswetter die hervorragenden Sandplätze des TC RW Baden-Baden testen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Wenig Überraschungen gab es anfänglich bei den Junioren U12. Die vier gesetzten Spieler Ritz, Hättig, Eckhardt und Schindler erreichten problemlos das Halbfinale. Für das spannende Finale qualifizierten sich Fion Elias Ritz vom TC Waldbronn und Noah Schindler vom TC Gundelfingen. "Das ist ja ganz fantastisches Tennis was die beiden hier bieten", staunte sogar der als aufmerksamer Zuschauer anwesende erste Bezirksvorsitzende Jürgen Hurst über die Leistungen der beiden badischen Zöglinge, heißt es weiter. Bei den Juniorinnen U12 hingegen war die an Position 2 gesetzte Josefine Krampe vom TC RW Baden-Baden der Spielerin Emélie Sophie Kiehl von TC BG Rastatt in zwei Sätzen unterlegen. Im Endspiel dominierte allerdings Aylin Kempf von TC GW Baden-Baden. In der Gruppe der Junioren U13 sicherte Fabrice Ilg vom 1.TC Neulingen ohne Satzverlust den Sieg. Ebenso klar gewann Julia Pelz, TC RW Muggensturm, das Turnier bei den altersgleichen Juniorinnen. In der Gruppe der Jungen U14 gewann der an erster Position gesetzte Marcel Martins, TC Wolfsberg Pforzheim, mit nur einem Satzverlust das Turnier. Bei den Mädchen hatten die Eigengewächse des TC RW Baden-Baden die Nase vorn: Platz eins belegte Charlotte Ihle und Platz zwei Antonia Krampe. "Für uns hat sich die Teilnahme mehr als gelohnt", so die beiden Jugendlichen. "Wir wollten zu Saisonbeginn in erster Linie Spielerfahrung sammeln und dabei unsere LK-Punkte verbessern. Aber wir freuen uns auch riesig über die fantastischen Preise und Pokale!" Großes Lob von der Oberschiedsrichterin Angelika Negwer gab es an die teilnehmenden Jugendlichen, ihren sportlichen Ehrgeiz und ihren fairen Umgang miteinander sowie an die Eltern, Betreuer und Tennistrainer. Ein besonderer Dank ging an die Firma Wackenhut Mercedes-Benz für die Sachpreise sowie an die Turnierreferenten des Badischen Tennisverbandes, Stephan Geissler und Christian Back. Hier die Ergebnisse im Überblick: U12m: 1. Noah Schindler, TC Gundelfingen, 2. Fion Elias Ritz, TC Waldbronn; U12w: 1. Aylin Kempf, TC GW Baden-Baden, 2. Emélie Sophie Kiehl, TC BG Rastatt; U13m: 1. Fabrice Ilg, TC Neulingen, 2. Robert Maisch, TC BW Gaggenau; U13w: 1. Julia Pelz, TC RW Muggensturm, 2.Sina Rosenkranz, TC Eggenstein; U14m: 1. Marcel Martin, TC Wolfsberg Pforzheim, 2.Tom Große, TC Weinstadt-Endersbach; U14w: 1. Charlotte Ihle, TC RW Baden-Baden, 2. Antonia Krampe, TC RW Baden-Baden.

