Hündin Siska bleibt unter magischer Fünf-Sekunden-Grenze Baden-Baden (pi) - Die dreijährige Irish-Terrier-Hündin Siska von Evi und Joachim Störk erwies sich mit der Zeit von 4,98 Sekunden als zugleich schnellster Hund des Tages beim am Sonntag von der Gruppe Baden-Baden im Verband der Pudelfreunde Deutschlands (VDP) ausgerichteten Hunderennen für alle Rassen und Mischlinge. Auf dem Übungsgelände des Veranstalters im Ooser Ried freute sich Vorsitzender Bertold Peterburs bei besten Wetterbedingungen über insgesamt 31 eingegangene Startmeldungen. Unter der Wettkampfleitung von Carmen Klein und mit Unterstützung von Andrea Ernst, Barbara Schweigert und dem zehnjährigen Jakob von Wellnitz, der per Startflagge die Einzelrennen auslöste, sorgte eine inzwischen neu angeschaffte elektronische Zeitmessanlage für eine auf die Hundertstelsekunde exakte Laufzeitauswertung. Als einzigem Hund gelang es der Siegerin Siska am Ende noch dazu, die magische Fünf-Sekunden-Grenze zu unterbieten, gefolgt von dem vierjährigen Mischlingsrüden Teddy von Stefan Fahle als schnellstem Rüde mit der Zeit von 5,07 Sekunden. Aufgeteilt waren die Rennen, getrennt nach Hündinnen und Rüden, in neun Größengruppen vom "Baby" bis hin zu 62Zentimeter großen Rüden. Alle Hunde erhielten neben einem Leckerli auch Urkunden sowie die Erstplatzierten einen Pokal für ihre erfolgreiche Teilnahme. Im und rund um das schmucke Clubhaus hatte die Gruppe Baden-Baden auch bestens für das leibliche Wohl der Hundesportfreunde und der interessierten Gäste gesorgt. Bei der abschließenden Siegerehrung verwies Vorsitzender Bertold Peterburs noch auf das traditionell an Fronleichnam, Donnerstag, 15. Juni, ausschließlich für Pudel stattfindende Hunderennen als nächste Veranstaltung.

