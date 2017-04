Café Kontakt: Mehr als eine Plauderstunde Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Im Bereich Flüchtlingshilfe ist Michael Moerschel ein Mann der ersten Stunde. Der Pastor der Evangelisch-Methodistischen Kirche im Ruhestand betreut zusammen mit rund 25 weiteren Helfern das Café Kontakt am Waldseeplatz. Der reiselustige Gottesmann ist gerade mit seiner Frau aus Kuba zurück und steht in den Startlöchern für eine Tour nach Botswana. Dank seinem Interesse an Land und Leuten pflegt er weltweit Kontakte und hat keinerlei Berührungsängste mit fremden Nationalitäten. "Ich bin der Meinung, das sind unsere Gäste, solange sie hier sind, wobei natürlich auch etliche wieder gehen müssen", umreißt er seine Einstellung zu Flüchtlingen. Und Gäste behandelt man in seinen Augen freundlich und mit unvoreingenommenem Respekt, auch wenn sie Geld kosten. Für ihn war es völlig selbstverständlich, sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren. Er erinnert sich noch genau an die erste Sitzung der Helfer. Damals bot der Waldseeplatz mit seinem Containerdorf ein tristes Bild: völlig verschlammt, ohne eine Pflanze, die Küche im geplanten Café Kontakt komplett leer. Pfarrer Michael Dürr stellte damals Räume in der Paulusgemeinde zur Verfügung, was dankend angenommen wurde. Doch schnell war klar, im Sinn der Integration wirklich funktionieren würde das nur vor Ort. Jeden Samstag ist Moerschel seither am Waldseeplatz, sofern er sich nicht gerade auf Reisen befindet. Mit der Hilfe von Sponsoren und durch Eigenarbeit wurde die Küche eingerichtet, das Helferteam bringt jeden Samstag selbst gebackene Kuchen zum wöchentlichen Treffen. Shafi Ali aus Somalia hat einen Riesenspaß daran, mit vorgebundener Schürze den Küchenchef zu spielen, sich um die Kaffeemaschine und Milch- oder Zuckernachschub zu kümmern. Inzwischen wurde noch einiges mehr als nur die Plauderstunde im Café auf die Beine gestellt. Das Helferteam organisierte ein Oktoberfest mit rund 250 Besuchern. Die Skepsis hinsichtlich des Arbeitsaufwandes war anfangs groß, doch Bier Wurz sponserte die Getränke, acht Gruppen richteten nationale Spezialitäten aus verschiedenen Ländern, der Pastor selbst kochte 25 Liter Kürbissuppe. Ebenso wie den Sozialarbeitern fiel ihm auf, dass die Atmosphäre seit dem Fest deutlich gelöster ist, Besucher und Asylsuchende kamen ebenso zwanglos miteinander ins Gespräch wie die verschiedenen Nationalitäten untereinander. Moerschel und sein Helferteam lassen sich immer wieder etwas einfallen, um die Flüchtlinge zu überraschen. So bringt Marta Mayer immer frischen Blumenschmuck zu den Treffen im Café Kontakt mit, diesmal einen wunderschönen großen Strauß mit bunten Ostereiern. Für den Nikolaustag waren liebevoll Tüten gepackt worden mit zuvor selbst gebackenen Plätzchen, Obst und Schokolade, schon ganz früh am Morgen waren damit sechs Helfer losgezogen und hatten sie vor die Türen der überraschten Flüchtlinge gestellt. Im Vorjahr färbte Robert Breitenbucher 200 Ostereier schön bunt, die ebenfalls verteilt wurden. Trotz des Zeitaufwandes fühlt sich Moerschel sehr wohl in dem kreativen, gut eingespielten Team. Zu seiner Frau sagt er immer "ich muss ins Geschäft". Die meisten Helfer seiner Gruppe sind von Anfang an dabei, einige wenige waren anfangs hellauf begeistert und sind dann nicht mehr erschienen. Vor 14 Tagen fand erstmals ein Helferessen statt, um sich mal in ganz privater Runde auszutauschen. Bei Konferenzen und Ausschüssen rund um das Thema Migration, an denen der Pastor trotz Ruhestand immer noch teilnimmt, erlebt er ebenso unterschiedliche Reaktionen. Hier die totale Euphorie, dort die Skepsis, wie lange die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung wohl noch anhält. Am Waldseeplatz ist sie ungebrochen, vom Angebot der Fahrradwerkstatt, die inzwischen personell aufgestockt wurde, über von Monika Demers-Hoefele organisierte Kurse für Grundkenntnisse in Deutsch bis zur Begleitung bei Behördengängen. Für Moerschel ist es auch wichtig, ein offenes Ohr zu haben. Denn mancher möchte nur reden und ist einfach schon dankbar fürs Zuhören.

