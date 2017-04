Zeigen, was in einem steckt

Baden-Baden - Wenn Matthias wütend ist, dann bebt der Boden und wackelt die Wand - und dafür erhält er auch noch Beifall? Matthias ist einer der Teilnehmer - insgesamt neben 45 Jungen und Mädchen teil -, die im Rahmen des Ferienprogramms "Kulturlabor" für Acht- bis Elfjährige am Dienstagvormittag die Welt des Theaters erkunden und sich als Schauspieler ausprobieren.

Am Montag fing die Woche schon mal gut an, als "Toccarion", die Kinder-Musik-Welt im Alten Bahnhof, und die Kunstwerkstatt der Stiftung Frieder Burda für Spiel, Spaß und Spannung sorgten. Am gestrigen Dienstag war dann "Action" angesagt.

Zehn Jungen und vier Mädchen ermutigt der Schauspieler Stefan Roschy zu zeigen, was in ihnen steckt. Sie dürfen alle Emotionen raus lassen, Wut und Mut, Angst und Ekel, Freude und Traurigkeit. Eine Treppe höher im Kinder- und Jugendbüro arbeiten Ramona Suresh und Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner ebenfalls mit je einer Gruppe von 15Teilnehmern. "Es macht unheimlich viel Spaß mit den Kindern, die sich fantasievolle Geschichten einfallen lassen und meist ganz unbefangen kleine Szenen vorführen", ist Isabell Dachsteiner von ihren Jungdarstellern begeistert.

Währenddessen haben auch Lex, David und Dario ihrer "Wut" freien Lauf gelassen, haben dann auf "Überraschung" und "Freude" umgestellt und sich auf unterschiedliche Gemütsverfassungen eingelassen. Beim Eintreffen des BT haben sie schon zwei Stunden Theater-Workshop hinter sich und vom erfahrenen Künstler Roschy viel gelernt.

Es geht aber nicht nur darum, sich selbst zu profilieren, sondern auch darum, dem anderen Aufmerksamkeit und Respekt zu zollen, auch wenn man eigentlich am Rand eine kleine Kabbelei austragen will. Disziplin gehört nämlich auch zum ernsthaften Schauspieler-Beruf. Im Agieren verraten die Kinder eine Menge über ihren Charakter. Während beim einen "die Wand wackelt", wenn er wütend mimt, ringt sich der andere nur eine unwillige Grimasse ab.

Wo es bei Schultheater-Aufführungen oft die Mädchen sind, die gern in fremde Rollen schlüpfen, erlebt man in diesem Workshop vor allem höchst motivierte Jungen. "Da hab' ich gebremst", deutet Tamino anerkennend auf die Spur im Linoleum, und Lex knallt noch einmal eindrucksvoll die Tür, so "wütend" ist er.

Zum Glück trägt jedes Kind einen Button mit seinem Vornamen, sonst könnte man beim schnellen Ablauf der Vorstellungen gar nicht erkennen, dass es Franka war, die eben mit dem Begriff "Trauer" den Tod der Oma verband.

Sobald aber im Gang draußen das Klappern von Geschirr und Besteck verrät, dass es jetzt zum Essen geht, zählen weder Freude, Zorn oder Mut, sondern nur noch Hunger und Appetit, und den haben sie alle auf Gemüse-Lasagne, Salat und Fruchtquark. Am Nachmittag ist die Karlsruher Puppenbühne "Marotte" mit dem Märchen "Ali Baba und die 40Räuber" zu Gast.

Der nächste Tag aber, der Mittwoch in der Stadtbibliothek, lockte bereits mit dem Comic- und dem Lego-Workshop, bevor im Museum LA8 und im Stadtmuseum Baden-Baden mit neuen Abenteuern der Schlusspunkt unter das "Kulturlabor 2017" gesetzt werden wird.