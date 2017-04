Von Cleo werden Gäste gern verabschiedet Von Henning Zorn Baden-Baden - Der Blick aus ihren blauen Augen hat schon manchen Gast in Brenners Park-Hotel bezaubert. Seit einigen Wochen gehört die Birma-Katze Cléopâtre zum Personal in Baden-Badens Nobel-Herberge, wo man sie schon ganz fest ins Herz geschlossen hat. "Jeder hier im Haus hat ein Auge auf Madame", erzählt Bärbel Göhner, die bei Brenners für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Damit meint sie die elegante, etwa drei Jahre alte Cléopâtre, die mit ihrem weißen, halblangen Fell viele Blicke auf sich zieht. Als Hotelkatze hat Cleo, wie sie meistens gerufen wird, schon viel Erfahrung, denn sie lebte bis zum Februar dieses Jahres zusammen mit einem Kater im Le Bristol, dem Pariser Schwesterhotel von Brenners. Da man im Baden-Badener Nobelhaus auch einmal Erfahrungen mit einer Hotelkatze sammeln wollte, wurde Cleo dann an die Oos gebracht. "Wir wollten erst einmal schauen, ob es funktioniert", so Göhner. Aber die Birma-Katze habe sich schon in kurzer Zeit sehr gut eingelebt. Sie sei ebenso unternehmungslustig und neugierig wie auch selbstbewusst und elegant. Cleo hat im Hotel diverse Rückzugsräume bis hin zu ihrem "privaten" Bereich mit einem kleinen Bett, Spielzeug und einem Kratzbaum. Doch die Katze bevorzugt eigentlich eher die Nähe zu den Menschen. Gerne hält sie sich in der Lobby auf, um zu sehen, wer da so geht und kommt. Antreffen kann man sie auch öfters hinter der Rezeption, wo sie in einem Korb liegt, der eigentlich für Schredder-Papier gedacht ist. Nachts freut sich jetzt der Night Manager des Hotels über Gesellschaft, wenn Cleo ihm bei der Arbeit zuschauen will. Küche und Restaurantbereich darf sie natürlich nicht betreten - und das akzeptiert der "Hotel-Tiger" auch. Mit Vorliebe hält sich die Katze aber im Freien auf, vor allem im schönen Hotel-Park. Einmal ist sie auch schon entwischt und wurde dann in der Allee wiedergefunden. Damit man sie schnell entdecken kann, trägt Cleo einen GPS-Sender an ihrem Halsband. Aber auch ohne diese technische Unterstützung hat das Personal die Katze meist im Blick. Als Bezugsperson kümmert sich Hausdame Martina Steigerwald um das Tier und sorgt auch dafür, dass "Madame" hin und wieder tüchtig durchgebürstet wird. Laut Bärbel Göhner ist Cleo wirklich sehr gut als Hotelkatze geeignet. Die kleine Schönheit gehe auf die Menschen zu und lasse sich auch streicheln, ohne die Krallen auszufahren, doch wenn jemand nichts mit ihr zu tun haben will, dann bleibe sie auf Distanz. Einen Bogen mache sie auch um die Hunde im Hotel, da gebe es keine Probleme. Bei vielen Gästen, so erzählt Bärbel Göhner, sorge die Katze für Begeisterung: "Die fragen dann auch bei der Abreise, ob sie von Cleo verabschiedet werden können."

