Neuer Motor für die Seilbahn und eine Lok

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Zu dritt schleppen die Aktiven des Heimatvereins Mini-Schwarzwalddorf in Varnhalt eine Miniaturhütte auf das Gelände entlang des Steinbruchfelsens im Oberdorf. Es ist an diesem Frühlingsmorgen das Letzte von rund einem Dutzend Schwarzwaldhäuschen, das für die bevorstehende Saison in Schuss gebracht und aufgestellt wird. Die Miniaturhäuschen sind zumeist aus dem Originalbestand von dem Gründer des Schwarzwalddorfs, Franz Lörch. Er hatte in den 1950er Jahren mit viel Liebe zum Detail an dem Felsengelände eine fiktive Welt geschaffen, die noch heute Besucher fasziniert. Die Mitglieder des Heimatvereins Mini-Schwarzwalddorf fühlen sich dem Erhalt des verträumten Zufluchtsorts mit dem Namen "Neuvarnstein" verpflichtet. Sie hegen und pflegen seit mehr als 14 Jahren dieses Miniatur-Kleinod, indem sie beschädigte Dächer und bewegliche Teile reparieren und die Vegetation im Dorf zurechtstutzen. Ganz besonders freut sich Heimatvereinsvorsitzender Hans-Georg Schantin, dass die Seilbahn, die steil den Hang hinaufführt, nun endlich wieder läuft. Ein neuer Motor mit passender Umschaltung lässt die Gondeln problemlos hoch und wieder herunterfahren. Um zu prüfen, ob die Technik im Dorf funktioniert, betätigt Schantin in der Nähe des dorfeigenen Strommastes einen Schalter. Aus der Ferne ist ein ratterndes Geräusch zu vernehmen. Plötzlich taucht auf den Schienen hinter einem Felsvorsprung ein Modell-Güterzug auf, rauscht über Brücken vor den Augen der Helfer vorbei, weiter durch einen Tunnel und fährt einige Meter weiter eine Schleife, um, vorbei an einem frisch sanierten Bahnwärterhäuschen, wieder an den Ausgangsort zurückzukehren. Dort am "Neuvarnsteiner" Rangierbahnhof stehen noch zwei weitere Lokomotiven für die Personenzüge. "Eine Lok hat einen komplett neuen Motor erhalten", erklärt Schantin. Der Ort hat scheinbar alles, wovon eine intakte Stadt träumt. Der Güterzug hält direkt unter einem Silo am "Güterbahnhof". Nun prüfen die Männer, wie es um die Wasserversorgung bestellt ist. Vor einem in blauer Farbe frisch gestrichenen Auffangbecken befindet sich in der Erde eine Pumpe. Ein Knopfdruck in der Schaltzentrale setzt die Pumpe in Gang. Es rauscht, und dann fließt Wasser über mit Holz verkleidete Leitungen, um das große Rad im Sägewerk anzutreiben, das wiederum die dort befindlichen Sägeblätter in Gang setzt, um Holzstämme zu zersägen. An anderer Stelle fließt das Wasser über die Felsen ins Auffangbecken zurück. Vorsichtig fischt Reinhard Schantin mit einem Haushaltssieb Oberflächengeröll des Felsens aus dem Becken heraus. "Dort drüben gibt es zwei Ausgleichsbecken", zeigt er auf eine andere Stelle. Ein ausgeklügeltes System, das sich die "Stadtplaner" da ausgedacht haben. Zwischen den Häusern hackt Günter Fischer Unkraut. Ein weiterer Mitstreiter fegt den Hof vor dem eingezäunten Areal. Die in violetter Farbe blühenden Blumenkissen und die saftig grünen Ziergehölze symbolisieren die Vitalität des Mini-Schwarzwaldorfes. Nach Ostern werden zusätzlich aufgestellte Miniaturfiguren das Dorfleben abrunden und die Fantasie des Betrachters anregen, um eine kurze Auszeit im "Mini-Schwarzwalddorf" zu erleben.

