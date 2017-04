Tolle Aussicht von Burg kann wieder genossen werden

Von Henning Zorn Baden-Baden - Eines der beliebtesten Ausflugsziele der Kurstadt, das Alte Schloss, kann rechtzeitig zu Ostern wieder ohne Einschränkungen aufgesucht werden. Dies betrifft vor allem einen der schönsten Aussichtspunkte. Seit mehr als zwei Jahren ist nun der Zugang zum Umgang auf der oberen Etage des sogenannten Bernhardsbaus gesperrt. Darüber haben sich viele Besucher der Burgruine geärgert, denn von diesem Umgang aus hat man einen herrlichen Blick auf Baden-Baden und die Rheinebene. Die mittelalterliche Burganlage des Alten Schlosses ist in ihren ältesten Teilen wohl schon zu Beginn des 12. Jahrhunderts entstanden. Der beeindruckende viergeschossige Gebäudetrakt des Bernhardsbaus mit dem Rittersaal wurde als Teil der gotischen Unterburg etwa um 1400 errichtet und geht auf Markgraf Bernhard I. von Baden zurück. Das große Bauwerk bietet einen Ausblick, den nun schon längere Zeit kein Besucher mehr genießen konnte - dies verhinderte ein Stahltor mit einem kleinen Schild, auf dem "Aus Sicherheitsgründen ist der Durchgang gesperrt" zu lesen war. Angst hatten die Verantwortlichen der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Burgen vor allem deshalb, weil die Brüstung am Umgang recht durchlässig war und keine richtige Absturzsicherung bot. Lange Zeit wurde dann um eine Lösung gerungen, wobei sich die bautechnischen Interessen einer besseren Sicherung der Brüstung und die Ansichten des Denkmalschutzes nicht so einfach unter einen Hut bringen ließen. "Es war schon eine zähe Sache", sagt Abteilungsleiter Eckard Salzwedel vom Landesbetrieb Vermögen und Bau, der für die Planung der Sicherungsmaßnahmen zuständig ist. Doch nun, so Salzwedel, seien diese Arbeiten endlich abgeschlossen, heute werde noch eine Abnahme durchgeführt. Danach - also entweder im Laufe des heutigen Tages oder spätestens am morgigen Karfreitag - sei der Weg zum Umgang des Bernhardsbaus wieder frei. Häufige Besucher der Burgruine werden aus größerer Distanz kaum Veränderungen feststellen. Die alte Brüstung wurde grundsätzlich erhalten, doch die Öffnungen sind nun durch eine Netzkonstruktion aus Edelstahlbestandteilen, die auf den ersten Blick an Maschendraht erinnert, erheblich verkleinert worden. Außerdem wurde ein neuer Handlauf befestigt, der nun nach innen geneigt ist. Diese Veränderung der Brüstungskonstruktion, so unterstreicht Salzwedel, bringe mehr Sicherheit - vor allem für Besucher, die mit Höhen Probleme haben. Beendet ist seit dem 1. April auch die Wintersperrung der Oberburg, so dass die Burganlage des Alten Schlosses, die einst rund 100 Zimmer hatte, nun wieder in aller Ruhe erkundet werden kann. Lediglich die Gastronomie, die von der Franz-Brauerei gepachtet wurde, ist weiterhin geschlossen. Hier stehen noch Umbau- und Sanierungsarbeiten an.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben