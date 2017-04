Die "wilde Schönheit" der Stadt

(cn) - Die Aktiven des Heimatvereins Mini-Schwarzwalddorf in Varnhalt haben die Anlage für die neue Saison in Schuss gebracht (Foto: cn). Sie fühlen sich dem Erhalt des Dorfs "Neuvarnstein" verpflichtet und hegen und pflegen die Anlage seit mehr als 14 Jahren. » - Mehr

(ml) - Der frühere US-Präsident Barack Obama (Foto: dpa/av) wird am 25. Mai in Baden-Baden den Deutschen Medienpreis entgegennehmen. Der 55-Jährige reist aus Berlin an die Oos. In der Hauptstadt wird er zuvor am Evangelischen Kirchentag teilnehmen. » - Mehr

(red) - Beim Karlsruher SC liegen nach der 0:2-Pleite im Derby nicht nur wegen der Chaoten (Foto: dpa) im eigenen Fanblock die Nerven blank. Der Absturz in die 3. Liga ist kaum noch abzuwenden. Und wegen des beinahe erfolgten Spielabbruchs droht eine heftige Strafe. » - Mehr

