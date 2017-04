Marktplatzfest: Vereine gesucht

Gemeinsam mit lokalen Winzern entsteht ein Weindorf. Drei Tage lang sorgen zudem Baden-Badener Vereine für das leibliche Wohl der Besucher, heißt es in einer Mitteilung der Events GmbH. Vereine oder Bürgervereinigungen aus der Kurstadt, die an dem Fest teilnehmen wollen, können sich ab sofort bei Ralf Schlichter von der BBE unter (07221)275212 oder per E-Mail an die Adresse schlichter@badenbadenevents.de melden.

Die Erlöse des Fests gehen zu hundert Prozent an die jeweiligen Vereine, die damit ihre Jugendkasse aufbessern oder sie für das alltägliche Vereinsleben oder auch zur Unterstützung soziale Zwecke verwenden können. "Die Baden-Badener Vereine bekommen hier eine gute Möglichkeit, in einem schönen Rahmen ihre Vereinskasse etwas zu füllen", wird BBE-Geschäftsführerin Nora Waggershauser in der Mitteilung zitiert. "Für uns als Veranstalterin ist es aber sehr wichtig zu wissen, dass das Geld für sinnvolle Investitionen oder einen guten Zweck genutzt wird. Zudem muss ein reibungsloser Ablauf während des Festes auf dem Marktplatz gewährleistet sein." Mindestvoraussetzung für den Einsatz beim Fest ist deshalb eine ausreichende Anzahl an aktiven Mitgliedern, die den Standbetrieb an allen drei Tagen (inklusive Bewirtung der Tische) garantiert.

Für das Rahmenprogramm sind die Planungen ebenfalls in vollem Gange. Livemusik auf der Bühne kommt von den Lokalmatadoren Timeless und Onemoretimes. Weitere Bands und Musikvereine sowie Aufführungen von Baden-Badener Sportvereinen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm, heißt es weiter. Die Big-Band des Bundespolizeiorchesters München bedankt sich mit einem Auftritt zum Abschluss des Marktplatzfests für den reibungslosen Ablauf des G-20-Treffens im März und das Verständnis der Baden-Badener Bürger.

Ein Karussell und weitere Attraktionen für Kinder machen das Spektakel auch zu einem Familienfest für Groß und Klein. "Gemeinsam mit den Vereinen und Bürgern unserer Stadt werden wir ein schönes Programm und Angebot auf die Beine stellen, dass das Leben in Baden-Baden widerspiegelt", ist sich Nora Waggershauser sicher.