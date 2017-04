Nun doch Raum für sozialen Wohnungsbau

Baden-Baden - Neben der Rheintalhalle in Sandweier wird es nun doch keine Flüchtlingsunterkunft geben: Das dort derzeit im Bau befindliche Gebäude soll, anders als zuletzt geplant, gleich nach seiner Fertigstellung im September für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Das geht aus den Unterlagen für die nächste Sitzung des Sozialausschusses hervor.

Noch im Februar hatte Bürgermeister Michael Geggus betont, es gebe in der Kurstadt zu wenig Unterkünfte, um daraus Sozialwohnraum zu machen. Man werde dies aber immer wieder neu überprüfen. Die Diskussion darüber war aufgekommen, weil sich infolge der Berichterstattung im Badischen Tagblatt damals herausgestellt hatte, dass die sofortige Umnutzung der Neubauten am Aumattstadion und in der Rheintalstraße möglich wäre, ohne Fördergelder des Landes zu verlieren. Mit der sonst wegfallenden Förderung hatte die Verwaltung indessen zuvor begründet, warum sie die Gebäude für Flüchtlinge nutzen wollte, obwohl andere Unterkünfte leer standen. Jetzt soll eine Umnutzung bei der für die Förderung verantwortlichen L-Bank beantragt werden, heißt es in den Unterlagen.

Auch weitere Veränderungen lassen sich aus diesen ablesen: So wird die Anzahl an einzelnen Wohnungen im Stadtgebiet, in der Flüchtlinge untergebracht wurden, um mehr als die Hälfte reduziert. Dafür werden die bisher leerstehenden Gebäude im Rollfeld 25b und 25cjetzt belegt - im Februar hatte Bürgermeister Geggus noch gesagt, man wolle diese neu gebauten Unterkünfte als Vorrat vorhalten. Zuvor hatte es von Verwaltungsseite sogar geheißen, man wolle die beiden Häuser überhaupt nicht für Flüchtlinge verwenden, sondern suche nach alternativen Nutzungen.

Er gebe damit dem politischen Druck von Teilen des Gemeinderats nach, "keine Leerstände zu haben", erläuterte Geggus gestern auf Nachfrage. Er habe seine Mitarbeiter deshalb angewiesen, "den Weg, den wir ursprünglich gehen wollten, nicht zu gehen". Die nun verfolgte Lösung mit deutlich weniger dezentralen Wohnungen und einer längerfristigen Unterbringung von Flüchtlingen im Industriegebiet Oos-West sei zwar "unter dem Gesichtspunkt der Integration nicht der Königsweg", er halte sie aber für akzeptabel. Und man könne so den angespannten Wohnungsmarkt entlasten.

In den Sitzungsunterlagen wird aufgelistet, dass im März von insgesamt 1214 vorhandenen Plätzen für Flüchtlinge 345Plätze, also 28 Prozent, frei seien. Bis Jahresende 2017 soll nur noch eine Kapazität von 981 Plätzen bestehen, davon sollen nur noch 32 Plätze (drei Prozent) nicht belegt sein, heißt es weiter. Um diese hohe Auslastung zu erreichen, wird derzeit auch das frühere Hotel Abarin geräumt.

In diesen Zahlen nicht mit berücksichtigt ist die ehemalige Funkstation der Franzosen Im Heitzenacker, die für rund 2,7Millionen Euro zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden ist und Platz für weitere 230 Menschen bieten sollte. Diese wird "nach derzeitiger Lageeinschätzung" nicht benötigt, heißt es in den Unterlagen der Verwaltung.

Rechnet man diese Unterkunft ein, sind derzeit also mehr als 500 Plätze frei, zum Jahresende wären es noch rund 260 Plätze. Sollte sich eine andere Nutzung für die Funkstation finden, müsse entschieden werden, ob man das Gebäude weiter als Notlösung für den Fall von wieder stark zunehmenden Flüchtlingszahlen vorhalten wolle oder nicht, sagte Geggus.

