Anlieferer haben Probleme mit der Zufahrt

Von Christa Hoffmann Baden-Baden - Käse, Brot, Naturkost und vieles mehr hat der "Milchladen" zu bieten, nebenan gibt es Zubehör für Haus und Garten: Die Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Yburg liegt ziemlich zentral in Steinbach an der Yburgstraße und ist somit für viele Kunden auch ohne Auto erreichbar. Diese Lage ist von Vorteil, hat aber auch einen großen Nachteil: Die Zulieferung wird immer problematischer. Bei der jüngsten Verkehrsschau vor Ort ist das Thema zur Sprache gekommen. Verschärft werden die engen Verhältnisse vor allem durch am Straßenrand parkende Fahrzeuge, die nicht selten auch im (absoluten) Halteverbot stehen. Das teilte Robert Hauns, geschäftsführender Vorstand der Raiffeisen-Warengenossenschaft Yburg in Steinbach, mit. Das führe dazu, dass die Lastwagen den auf der sogenannten Winterseite gelegenen Raiffeisenmarkt der Yburgstraße mit der Hausnummer 46 oft nicht mehr über die vorgesehene Route über die Sommerstraße anfahren, sondern über die Yburgstraße kommen und in Höhe des Marktes bei der Brücke zum Entladen halten. Wenn dann noch ein Gabelstapler zum Einsatz kommt, ist nicht nur die eine Fahrbahn der Yburgstraße, sondern auch noch die zweite aufgrund des Abladens nicht befahrbar und Staus sind unvermeidlich - so wie jüngst geschehen. Das betrifft dann auch die Linienbusse der Baden-Baden-Linie. Hauns teilte mit, dass etwa alle 14 Tage ein Sattelzug Material für Haus und Garten bringe und für den Lebensmittelladen etwa alle zwei Tage Zulieferer kämen. Andererseits kommt es nach Angaben des RWG-Geschäftsführers bei korrekter Anfahrt der Sattelzüge auf dem Gelände beim Markt oft vor, dass diese wegen der Falschparker nicht drehen könnten. Das ganze, 13.5 Ar große Areal inklusive der Straße dazwischen gehört zwar der Genossenschaft. Das hindert laut Hauns manche Verkehrsteilnehmer aber nicht, ihr Auto sogar vor dem Rolltor abzustellen und seine Arbeit zu behindern. Befahren der Brücke wäre "Ideallösung" Die andere Alternative sei, so Hauns, den Gemeindevollzugsdienst und die Polizei anzurufen, damit das parkende Hindernis beseitigt werde. Das koste aber viel Zeit, die die Lieferanten meistens nicht hätten. Und es sei auch schon zu Unfällen gekommen. Auf diese Umstände hatte Stadtrat und Rebland-Ortschaftsrat Michael Velten (Grüne) Anfang Februar in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Margret Mergen hingewiesen und um Abhilfe gebeten. "Nicht nur, dass dieser beliebte Nahversorger sich den Dumpingpreisen der üblichen Discounter stellen muss, so wird ihm auch das Überleben zusätzlich dadurch erschwert, weil rücksichtlose Verkehrsteilnehmer die Zufahrt unmöglich machen. Dies gefährdet die Existenz des Betriebs und ist nicht hinnehmbar." Nun hat vor wenigen Tagen eine Verkehrsschau im Beisein von Robert Hauns, Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner, Ortschaftsrat Velten und Vertretern der zuständigen Verkehrsbehörde und des Fachgebiets Tiefbau stattgefunden. Laut Geschäftsführer Hauns soll nun geprüft werden, ob die Zulieferer über die Brücke fahren können. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 16 Tonnen, die beladenen Lkw lägen bei 38Tonnen - Zugmaschine und Hänger zusammengerechnet, so Hauns. Wenn allerdings der Lieferwagen nicht mehr voll beladen sei, "könnte es gehen", meint Hauns. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der auf der Brücke abgeteilte Fußgängerweg zur Fahrbahn mit hinzugenommen werden könne - zumindest zeitlich befristet für die Zeit des Abladens. Dann könne die Fläche zum Rangieren reichen, hofft Hauns. Ortsvorsteher Hildner sagte auf BT-Anfrage, dass ein Befahren der Brücke für die Zulieferer die "Ideallösung" wäre. Nun müsse geprüft werden, ob die Tragkraft des Bauwerks reiche, aber auch, inwieweit der eventuell mit einzubeziehende Fußgängerbereich belastbar sei. Hierzu werden die Stellungnahmen der Fachämter abgewartet. Eine Verbesserung soll es aber schon sehr bald geben, wie Ulrich Hildner mitteilte: Die verschiedenen Markierungen fürs Parken oder Parkverbote wie beispielsweise die Zickzacklinien auf der sogenannten Winterseite (südlich) der Yburgstraße sollen ab dem Raiffeisen-Markt bis vor zum Postplatz erneuert und stellenweise ergänzt werden.

