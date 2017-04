Zweiter Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten

Existenzgründer in Baden-Baden Baden-Baden (vo) - In Baden-Baden scheinen Klima und Umfeld für Existenzgründer sehr gut zu sein. Im vergangenen Jahr war die Intensität dort besonders hoch. Auf 1000 Einwohner kamen statistisch 2,9 Neugründungen. Damit lag Baden-Baden landesweit an der Spitze (Foto: dpa). » Weitersagen (vo) - In Baden-Baden scheinen Klima und Umfeld für Existenzgründer sehr gut zu sein. Im vergangenen Jahr war die Intensität dort besonders hoch. Auf 1000 Einwohner kamen statistisch 2,9 Neugründungen. Damit lag Baden-Baden landesweit an der Spitze (Foto: dpa). » - Mehr