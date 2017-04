Kosten für Leo steigen weiter

Baden-Baden - Der Umbau des Leopoldsplatzes wird nochmals deutlich teurer. Bereits im Januar musste das Rathaus über Mehrkosten von knapp zwei Millionen Euro informieren, doch das ist offenbar noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. So enthält eine neue Prognose der Verwaltung weitere Kostensteigerungen in Höhe von 311000Euro: Die Gesamtsumme für den Umbau und damit zusammenhängende Maßnahmen beträgt damit aktuell 7,021 Millionen Euro.

Die neuerliche Steigerung resultiert unter anderem aus den Maßnahmen im Zuge der archäologischen Funde, aber auch aus den Aktionen rund um Busumleitung und Marketing. So wurden beispielsweise bisher die Kosten für das Holzpodest an der großen Treppe am Leopoldsplatz (30000 Euro) oder die provisorischen Buswartehäuschen an den Umleitungsstrecken (70000 Euro) nicht in der Kostenprognose vermerkt. Das wolle man nun im Zuge der Transparenz nachholen und diese umgebenden Maßnahmen nicht als Einzelposten in anderen Haushalten, etwa dem der Baden-Baden-Linie, verstecken, betonte Bürgermeister Alexander Uhlig.

In den jetzt prognostizierten Zusatzaufwendungen von 311000 Euro enthalten sind außerdem Mehrkosten für den zweiten Bauabschnitt. Er umfasst die Arbeiten an der Oberfläche des Platzes. Ob die für diesen Abschnitt nun einkalkulierten Kosten von 1,72 Millionen Euro tatsächlich reichen, lässt sich laut Uhlig aber erst nach der Vergabe der Aufträge sagen.

In den Gesamtkosten von 7,021 Millionen Euro noch nicht enthalten sind diverse Maßnahmen, die im ursprünglichen Planansatz schlichtweg fehlen. Nicht etwa, weil sie damals vergessen wurden, sondern, weil man beim Projektbeschluss im September 2015 in den Planungen noch nicht so weit gewesen sei, diese Posten beziffern zu können, so die Verwaltung. Dabei handelt es sich um Ausgaben für Neupflanzung der Bäume, die Möblierung des Platzes sowie die Beleuchtung. Sie schlagen mit knapp 375000 Euro zusätzlich zu Buche - so die jetzige Schätzung. Das sind Mehrkosten, die von Anfang an im Verborgenen mitschwangen, denn dass eine Möblierung, Beleuchtung und Bepflanzung her muss, war auch schon 2015 klar. Und auch wenn Uhlig im damaligen Projektbeschluss keinen Fehler erkennen will, bezeichnete er es am Donnerstag als "ungeschickt", diese abseh- aber noch nicht bezifferbaren Mehrkosten nicht besser kommuniziert zu haben. "Man hätte damit offener umgehen müssen."

Zusätzlich obendrauf kommen zudem 180000 Euro für den Neubau des Kiosks. Denn aufgrund seines Zustandes sei der ursprünglich angedachte Wiederaufbau des alten Kioskbaus nicht wirtschaftlich.

Prüfen will die Verwaltung den Vorschlag der Baufirma Weiss, den Leopoldsplatz nicht mit Betonplatten zu versehen, sondern zu asphaltieren. "Hier geht es aber nicht nur um mögliche Kosteneinsparungen, wir müssen auch die Optik im Auge behalten", betonte Uhlig. Der Bauausschuss diskutiert das weitere Vorgehen und somit auch die Mehrkosten in einer eigens einberufenen Sondersitzung am 20. April.