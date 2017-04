Zweiter Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten

Bad Ditzenbach

Nackter Mann rennt über Autos Bad Ditzenbach (lsw) - Ein verstörendes Bild muss sich Autofahrern am Ostersonntag auf der Autobahn 8 im Kreis Göppingen geboten haben: Ein nackter Mann lief an einer Unfallstelle nahe Bad Ditzenbach schreiend über zwei Autos und musste von Zeugen festgehalten werden (Symbolbild: dpa). » Weitersagen (lsw) - Ein verstörendes Bild muss sich Autofahrern am Ostersonntag auf der Autobahn 8 im Kreis Göppingen geboten haben: Ein nackter Mann lief an einer Unfallstelle nahe Bad Ditzenbach schreiend über zwei Autos und musste von Zeugen festgehalten werden (Symbolbild: dpa). » - Mehr

Rastatt

Führung durch Dörfel-Ausstellung Rastatt (red) - Wer auf seinem Osterspaziergang am Rastatter Stadtmuseum vorbeikommt und mehr über das Dörfel erfahren möchte, den erwartet am Ostermontag, 17. April, um 15 Uhr eine Führung von Stadtarchivar Oliver Fieg durch die aktuelle Sonderausstellung (Foto: Stadtarchiv). » Weitersagen (red) - Wer auf seinem Osterspaziergang am Rastatter Stadtmuseum vorbeikommt und mehr über das Dörfel erfahren möchte, den erwartet am Ostermontag, 17. April, um 15 Uhr eine Führung von Stadtarchivar Oliver Fieg durch die aktuelle Sonderausstellung (Foto: Stadtarchiv). » - Mehr