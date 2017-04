200 Kilometer pro Tag sind für ihn Routine

Baden-Baden - Franz Fritsch ist ein ganz Hartgesottener. Bei praktisch jedem Wetter, mit Ausnahme von Blitz und Hagel, erledigt der 68-jährige, pensionierte Architekt alle Besorgungen im Sattel seines Rennrades. Von Jugend an lebt er diese Leidenschaft so extensiv, dass schlappe 200 Kilometer pro Tag für ihn Alltagsroutine sind, "die putze ich locker weg".

Damit zählt der agile Jungrentner zu den Marathon-Fahrern und hat hier auch sämtliche angebotenen Wettbewerbe in den vergangenen Jahrzehnten vielfach abgegrast. Ein-fach, weil er es kann und weil ihm das Radeln so viel Spaß bringt, dass ihm jede neue Herausforderung gerade recht ist. "Wenn ich zwei Tage nicht Rad gefahren bin, fühle ich mich nicht wohl", bekennt er verschmitzt.

Die Bequemlichkeit des Autos kommt für ihn so gut wie nie infrage, obwohl er einen Führerschein hat. Wobei man sich fragt, ob er einen geheimen Deal abgeschlossen hat, der ihm mehr Tagesstunden beschert als dem Rest der Menschheit. Denn Fritsch nutzt sein Rad nicht nur zu Spaßfahrten. Quasi rund um die Uhr engagiert sich der rüstige Sportsfreund ehrenamtlich für seine Mitmenschen.

Allein vier Tage pro Woche ist er in Theos-Treff in der Theodor-Heuss-Schule vor Ort, gibt Hilfestellung beim Lernen oder hat beispielsweise - in Anlehnung an seinen Architektenberuf - freies Zeichnen für Kinder eingeführt, wöchentlich an zwei Nachmittagen in Kleingruppen, um die Effektivität bis hin zur Ausstellungsreife zu gewährleisten. Bei Laune hält er seine Schützlinge mit pfiffigen Ideen, so dürfen sie etwa sein mitgebrachtes Obst erst dann verzehren, wenn es zuvor auf Papier gebannt ist.

Immer donnerstags leitet Fritsch eine Holzwerkstatt, hat er doch die eigene Architektenkarriere als Schreiner begonnen. So baute er mit den Kids schon ein Insektenhotel oder die "Oos-Philharmonie", ein großes Vogelhaus. Zur Europameisterschaft fertigte seine Gruppe einen Fußball aus Holz in den französischen Nationalfarben.

Sein zweites, für ihn ebenso wichtiges Standbein ist die Flüchtlingsarbeit. Er sei "der Papa von ganz vielen", gerät Franz Fritsch regelrecht ins Schwärmen. Neben vielen anderen Bereichen engagiert er sich in der Jobvermittlung und arbeitet hier eng mit der Stadt zusammen. Besonders viele Flüchtlinge aus Gambia zählen zu seiner Klientel. Im Sommer plant er eine Reise in das afrikanische Land und hat jetzt schon unzählige Einladungen von Familienangehörigen seiner Schützlinge. Natürlich wird er diesen Trip mit einer ausgedehnten Fahrradtour krönen, "am liebsten quer durch das ganze Land", auf der South Bank Road und der North Road entlang des Gambia River.

Der alleinerziehende Vater hat nach dem Wegzug der Tochter viele sportliche Pläne, so will er sie in diesem Jahr wieder im 720 Kilometer entfernten Nordhorn besuchen, selbstverständlich mit dem Rennrad. Zehn Kilo Gepäck kann er mitnehmen, viereinhalb Tage sind eingeplant, inklusive Besichtigung des Nibelungenturms in Worms und was sonst noch so an der Strecke liegt. Radmarathons in Frankreich, Belgien oder den Niederlanden kann er sich in diesem Jahr noch gut vorstellen, oder er radelt mal eben alternativ nach Paris, um dort Freunde zu besuchen. Franz Fritsch hat alle Etappen der Tour de France nachgefahren, die Flandern-Rundfahrt allein dreimal oder den Klassiker Paris-Roubaix, wobei ihm auf dem Kopfsteinpflaster gehörig die Zähne geklappert haben.

E-Bike ist für ihn die "Rentner-Drohne"

Für ihn hat das Radeln etwas Meditatives, das sei wie Fliegenfischen, das er übrigens auch betreibt. Wobei wir wieder bei der Anzahl der ihm zur Verfügung stehenden Tagesstunden wären. Als "wilder junger Mann" bewältigte der Extremsportler natürlich auch Alpenpässe. In seinem Leben hat er bestimmt schon zehn Rennräder verschlissen. Begonnen hat seine Passion, als er als Bub statt der ersehnten Eisenbahn ein Fahrrad geschenkt bekam. Mittlerweile fährt Fritsch eine spezielle Maßanfertigung.

Was für ihn nicht infrage kommt, "solange ich noch einen Huf über den Sattel kriege", ist ein E-Bike, für den Sportsmann die "Rentner-Drohne". Eine Leidenschaft im Rahmen seiner Touren pflegt Fritsch mit Akribie, und das ist die Auflistung seiner gefahrenen Kilometer fein säuberlich in Exceltabellen.