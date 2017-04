Großer Ansturm auf 9 999 bunte Eier

Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Zu einer in mehrfacher Hinsicht stürmischen Angelegenheit wurde das traditionelle Ostereiersuchen, zu dem die Stadtwerke am Karsamstag wieder alle Kinder aus Baden-Baden und Umgebung eingeladen hatten. Tausende Kinder stürmten mit ihren Eltern oder Großeltern die Talstation der Merkurbergbahn, wo auf die Kleinen eine Freifahrt hinauf auf den Gipfel wartete. Dort hatten die Mitarbeiter der Stadtwerke 9999 bunte Ostereier "versteckt" beziehungsweise auf den Wiesen deponiert. Doch bevor sich die Kinder darüber hermachen konnten, war erst einmal langes Warten auf einen Platz in der Bergbahn angesagt. Die Warteschlange reichte teilweise bis hinunter zum Waldcafé. Als Osterhasen verkleidete freundliche Stadtwerke-Mitarbeiter liefen immer wieder die Schlange entlang und "trösteten" die geduldig wartenden Kinder mit Süßigkeiten oder schon mal einem ersten bunten Osterei. Wer allerdings mit dem Auto kam und nicht schon mindestens eineinhalb Stunden vor Beginn der Aktion oben war, hatte keine Chance mehr auf einen Parkplatz in bequem "fußläufiger" Nähe zur Talstation. So mancher dürfte es daher bereut haben, nicht das kostenlose Busangebot der BBL-Linie 205 vom Cineplex-Parkhaus aus genutzt zu haben. Wer es endlich geschafft hatte, einen Platz in der Bahn zu ergattern, den empfing oben ein scharfer, stürmischer Wind. So mancher war dafür einfach zu luftig angezogen, zum Beispiel auch der neue Stadtwerke-Chef Helmut Oehler, der mit seiner Familie zum ersten Mal an der Ostereiersuche auf dem Merkur teilnahm. Zu jeder vollen Stunde ging es dann besonders stürmisch zu, als die Kinder auf die Ostereier losgelassen wurden. Manche Eltern konnten ihre Kameras oder Smartphones gar nicht so schnell schussbereit machen und in Aufnahmeposition bringen, wie die Kinder die bunten Eier aus den Wiesen in ihren mitgebrachten Körbchen unterbrachten. In weniger als 20 Sekunden war kein einziges Ei mehr zu sehen. Wer Glück hatte, ergatterte eines von zwei besonders gekennzeichneten Eiern. Dafür gab es die neueste Ausgabe eines Modell-Busses der BBL im neuen BBL-Design. Wer beim ersten Mal leer ausging, bekam noch viermal eine neue Chance. Die jeweilige Zwischenzeit konnte gut genutzt werden. Die JuBa (Gemeinnützige Kultur- und Jugendarbeit in Baden-Baden) backte süße Waffeln, Bratwürste gab's gleich nebenan im "Merkurstüble", das AWO-Spielemobil war mit allerlei Spielgeräten, Bastelangeboten, Hüpfburg und Kinderschminken vor Ort, und die Gleitschirmflieger der "Schwarzwaldgeier" hätten erstmals auch bei diesem Ereignis starten dürfen, konnten es aber angesichts der stürmischen Windverhältnisse nicht riskieren. Trotzdem freuten sie sich über einen dicht umlagerten Stand, an dem sie viele Interessenten neugierig auf ihren Sport machen konnten und bei einer Tombola als Hauptpreis sogar einen Tandemflug ausgelobt hatten. Und da der Regen sich für die Dauer des Events noch zurückhielt, kamen trotz anfänglicher Befürchtungen doch noch alle Besucher auf ihre Kosten.

