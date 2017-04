Reiter trotzen trübem Wetter

Von Christina Nickweiler Sinzheim - Nervös wiehert die Stute "Levette" auf dem Turnierplatz des Reit- und Fahrvereins St. Wendelin. "Sie freut sich, die vielen anderen Pferde zu sehen", sagt ihre Besitzerin Jennifer Baumann, die mit Levette an diesem regnerischen Sonntagmorgen aus Hügelsheim angeritten ist. Jennifer Baumann gehört zu den mehr als 30 Reitern und Kutschenfahrern, die mit dem Leiberstunger Ostersternritt die Reitsaison eröffnen. Zusammen mit Jennifer Baumann ist Tanya Birosch auf ihrem Schimmel "Cuba" aus dem Spargeldorf angeritten. Sie ist das erste Mal beim Ostersternritt dabei und will "die Leute kennenlernen". "Die Pferde können es kaum erwarten, regelmäßig ausgeritten zu werden", weiß Jennifer Baumann zu erzählen. Deshalb ist für beide Reiterinnen und mehr noch für ihre beiden Pferde die Saisoneröffnung etwas ganz Besonderes. Die beiden jungen Damen haben extra ihre Pferde vor dem Ausritt geputzt und gestriegelt. Das Fell der Pferde wirkt noch etwas dick und wollig. "Doch das Winterfell geht jetzt schnell raus", sagt Jennifer Baumann und streicht im Nu ein Büschel Pferdehaare heraus. Ein dickes Fell haben auch noch die beiden Haflinger im Gespann von Christof Droll. Zur Pflege seiner Pferde beherzigt er ein altes Hausrezept seines Großvaters: "Wenn du Tobi-Kartoffeln fütterst, geht die Winterwolle raus, und du hast das Ross geputzt", zitiert Droll seinen Großvater. Fein herausputzt ist auch "Enzo", der als Einspänner den Wagen von Karin Saar zieht. Das Lederzaumzeug wirkt frisch poliert, über seinen Hufen trägt er Lederhufschuhe mit Riemenverschluss. Trotz des trüben Wetters hat der Ausritt ins Wendelinusdorf bei Simona Pitz einige bleibende Eindrücke hinterlassen: "Wir haben Rehe und Kraniche gesehen. Die Natur hier ist wunderschön", berichtet die Mainzerin, die mit der Bühler Reitgruppe am Ostersternritt teilnimmt. Während sich die Reiter verschiedener Reitvereine aus der Region hoch zu Ross begrüßen, beginnt der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins St. Wendelin, Norbert Beyrle, die rot-weiß-farbigen Schleifen an das Halfter der Pferde zu heften. Dazu gibt es einen Satteltrunk. Nach einer kurzen Ansprache erklärt Beyrle die Reitsaison für eröffnet. Unter den Applaus der Besucher mischt sich aufgeregtes Gewieher. Die Kutschenfreunde aus Ettlingen haben - mit Zwischenstation in Sinzheim - den weitesteten Weg zurückgelegt, deswegen überreicht Beyrle einen Pokal. Die meisten Reiterinnen und Reiter kommen vom Reit- und Fahrverein St. Leonhard aus Bühl, weshalb dessen Vorsitzender Henning Lemcke mit strahlendem Gesicht den Pokal der größten Gruppe entgegennimmt.

