Ostern - was war da eigentlich?

Baden-Baden - Bereits Wochen vor dem eigentlichen Fest stand auch Baden-Baden ganz im Zeichen von Ostern. Medienwirksam und verkaufsfördernd bestimmte bunte Osterdekoration das Stadtbild. Für viele der Menschen, die aus anderen Kulturkreisen stammen, schien es sich bei "Ostern" also um ein weltliches Fest zu handeln; vermittelte doch das Treiben der Ortsansässigen den Neuankömmlingen nicht gerade den Eindruck frommer Hinwendung auf das höchste Fest der Christenheit. Stellt sich die Frage: "Was hat es mit Ostern auf sich?"

Auf der Suche nach Antworten begab sich das Badische Tagblatt an den Festtagen in drei Kirchen der Stadt, um sich im Rahmen der Gottesdienste kundig zu machen. Im heiligen Buch der Christenheit, der Bibel, steht, dass Jesus, bevor er am Karfreitag gekreuzigt wurde, mit seinen Jüngern ein letztes Mal zu Tisch saß, denn er wusste, dass er sterben würde.

Das daraus entstehende Gebot, fürderhin Brot und Wein symbolisch als Leib und Blut zum ewigen Gedächtnis an den Gottessohn zu reichen, setzte die altkatholische Gemeinde in der Spitalkirche mit ihrem Pfarrer Timo Vocke am Gründonnerstag in einem ganz besonderen Gottesdienst um. An langen, geschmückten Tafeln sangen und beteten die Besucher und lauschten den Worten des Geistlichen, der zuvor nach dem Beispiel Jesu bei einigen Tischgästen die Fußwaschung vornahm.

Bis auf den letzten Platz gefüllt zeigte sich die evangelische Lutherkirche am Karfreitag. Zu Ehren des Gekreuzigten ließ der Chor des Collegium Musicum, dem Ernst des Tages entsprechend, mit ergreifendem Wohlklang A-cappella-Gesänge zur Passionszeit erklingen. Dem Text aus dem Lukas-Evangelium, der die Kreuzigung Jesu schildert, konnte Pfarrer Weiß trotz der Leidensgeschichte eine hoffnungsvolle, frohe Botschaft entnehmen, die über den Tod hinaus die Gewissheit eines Paradieses und ewigen Lebens offenbart. Ein Paradies, das sich nicht erst mit dem Sterben auftut, sondern das seinen Glanz auch im Heute zu entfalten vermag; einem Heute, das mit Achtsamkeit und Zuwendung zum Nächsten täglich gegen die allgegenwärtige Gewalt aufbegehrt. Im Engagement vieler Entschlossener, vor allem auch junger Menschen, konnte der Pfarrer bereits einen "paradiesischen" Hoffnungsschimmer erkennen.

Auch die Gedanken des katholischen Pfarrers Michael Teipel knüpften an die Auferstehung Jesu Christi und die Ermahnung an jeden Einzelnen an, die positive Entwicklung von Gesellschaft und Kirche als eigenes Anliegen zu verfolgen, denn nur so werde das Geschenk der frohen Botschaft wirken. Teipel predigte in der Stiftskirche, die das Hochfest der Christenheit mit besonderer Prachtentfaltung würdigte: Üppiger Blumenschmuck, historische Messgewänder und geweihte Fahnen verkündeten im Nebel schwerer Weihrauchschwaden ein außergewöhnliches Geschehen.

Kein Platz blieb frei unter dem Andrang der Gläubigen, die der Verkündigung lauschten und bei Joseph Haydns Pauken-Messe - herrlich interpretiert von Chor und Kammerorchester der Stiftskirche - in Kontemplation verharrten. Auch Menschen ferner Kulturkreise konnten die Bibeltexte und Fürbitten verstehen, denn sie wurden sowohl in deutscher als auch in französischer und englischer Sprache verlesen. So konnte jeder, der "Ohren hat zu hören", die Bedeutung von Ostern nachvollziehen.

Trost und Zuversicht in turbulenten Zeiten

Die Botschaft von der Auferstehung des Gottessohns nach seinem Leiden und Sterben soll den Menschen auch in trostlosen und kriegerischen Zeiten die Zuversicht schenken, dass ihnen trotz aller irdischer Mühsal Erlösung zuteil wird. Das ist der Grund, warum die Freude über die frohe Botschaft mit weltlichem Überschwang gefeiert wird.