"Den europäischen Pulsschlag wieder spürbar machen"

Und dieses Ziel wurde leicht erreicht: Mehrere Hundert Menschen versammelten sich auch an diesem Sonntag wieder auf der Fieser-Brücke, um für ein vereintes Europa zu demonstrieren. Davon ließen sie sich auch nicht von kurz vor Veranstaltungsbeginn einsetzendem Regen abhalten. Evelin König, eine der Initiatorinnen, berichtete, dass immer mehr Menschen sich der Bewegung anschlössen, inzwischen mehrere zehntausend in verschiedenen europäischen Städten. Darunter EU-Befürworter in bis zu acht französischen Städten und an diesem Sonntag erstmals auch Menschen in Warschau, Barcelona und Pristina.

Drei Kinder ergriffen an der Fieser-Brücke das Wort, verlasen abwechselnd ihre Forderungen und redeten Politikern und Wählern ins Gewissen. Europa dürfe nicht scheitern, erklärten sie, nichts Geringeres, als der Frieden stehe auf dem Spiel. Wer untätig sei, stärke die antieuropäischen Kräfte, man müsse lauter werden und die schweigende Mehrheit aufrütteln. Wer Bedenken gegen die Europäische Union habe, müsse diese aber sagen dürfen, damit Ängste in Zuversicht verwandelt werden könnten, erklärten sie und forderten unter dem Applaus der Anwesenden: "Lasst uns den europäischen Pulsschlag wieder spürbar machen".

Wie bei den Pulse-of-Europe-Kundgebungen üblich, durfte dann jeder, der etwas zu sagen hatte, zu der Menschenmenge sprechen. Gerhard Schnell beispielsweise will endlich die Handlungsfähigkeit der EU verbessern, indem zukünftig Mehrheitsentscheidungen gelten sollen und nicht alle Maßnahmen einstimmig beschlossen werden müssen, damit sie umgesetzt werden können. Edgard Fuss aus dem elsässischen Oberhoffen-sur-Moder betonte die Zusammengehörigkeit von Frankreich und Deutschland. Fuss hob den Wert der Identität der einzelnen europäischen Völker hervor, die es zu bewahren gelte, beispielsweise durch mehrsprachige Hinweisschilder.

Und ein weiterer Redner erinnerte an Konrad Adenauer und Charles de Gaulle, die die deutsch-französische Freundschaft begründet hätten, für die aus Baden-Baden in Zukunft viel mehr Impulse ausgehen müssten. Dass man das Thema Europa sowohl ernsthaft als auch heiter behandeln kann, bewies zur Freude der Demonstranten Überraschungsgast Peter Gedöns, SWR-3-Hörern auch bekannt als Radio-Moderator Michael Wirbitzki. Nach einigen Seitenhieben auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ("Ich bin der Mann, der heute schon sagen kann, wie morgen die Wahl ausgeht") forderte Gedöns die Wiedereinführung der D-Mark um sich aber schließlich den Argumenten von Evelin König geschlagen zu geben, die ihn von den Vorteilen des Euro überzeugte. Zum Abschluss der Kundgebung bildeten die Teilnehmer als Ausdruck ihrer Geschlossenheit eine Menschenkette am Theater.