Schoko-Osterhase winkt als Belohnung Von Ulrich Philipp Baden-Baden - "So viele waren noch nie da!" Thomas Regenold, Pressebeauftragter des Deutschen Alpenvereins (DAV), Sektion Baden-Baden, zeigte sich im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt angenehm überrascht vom großen Besucherandrang in der Kletterhalle in Baden-Oos am Ostermontagnachmittag.



Zum fünften Mal hatte der DAV zum "Schnupperklettern an Ostern" eingeladen, und viele Eltern nahmen die Gelegenheit wahr, mit ihren Kindern in Baden-Oos vorbeizuschauen. Das Regenwetter dürfte dabei dem einen oder anderen die Entscheidung erleichtert haben, in der trockenen Halle Sport zu treiben. Wer nicht gleich loslegen konnte, wartete geduldig im Eingangsbereich, bis ein Platz bei einem der zehn DAV-Mitglieder, die zur Sicherung der Nachwuchskletterer eingeteilt waren, frei wurde. Gegen einen Kostenbeitrag von fünf Euro konnten sie auf insgesamt drei Routen bis zum Hallendach in 13 Metern Höhe aufsteigen. Als Belohnung für den bewiesenen Mut und die Fitness führte eine Tour zu einem Sack mit Osterhasen aus Schokolade, von denen die Kletterer jeweils einen mitnehmen durften. Eltern oder Begleiter konnten ihren Sprösslingen dabei entspannt bei einer Tasse Kaffee und selbst gebackenem Kuchen zuschauen. Insgesamt waren rund 20 ehrenamtliche DAV-Mitglieder für ihre Gäste im Einsatz. Dieses Engagement zahlt sich für den Verein aus. So hat sich die Zahl der Mitglieder zwischen Ettlingen und dem Raum Bühl seit Eröffnung der Kletterhalle im Jahr 2011 von rund 1700 auf etwa 3500 mehr als verdoppelt. Das Klettern und Bouldern (wie das Klettern ohne Seile und Gurte bis zu einer Höhe, von der ohne Verletzungsgefahr abgesprungen werden kann, bezeichnet wird) erlebt in Deutschland bereits seit einigen Jahren einen regelrechten Boom. Die Sektion Baden-Baden des DAV versucht, diesen Trend zu kanalisieren und entsprechende Angebote zu machen. Dabei spielt auch das Thema Inklusion eine Rolle, auch behinderte Menschen können im DAV Bergsport betreiben. Informationen gibt es im Internet. www.alpenverein.de

