Gewerkschaft klagt gegen verkaufsoffenen Sonntag

Dabei will die Gewerkschaft erreichen, dass das Gericht den verkaufsoffenen Sonntag am übernächsten Wochenende untersagt. "Aus diesem Grunde haben wir einen Eilantrag gestellt", betont Verdi-Fachhandelssekretär Thomas Schark gegenüber dem BT.

"Schon Anfang des Jahres haben wir Bedenken geäußert und darauf hingewiesen, dass der Orthopädenkongress einen verkaufsoffenen Sonntag nicht rechtfertigt", sagt Schark. Der Kongress ende bereits am Samstag gegen 17 Uhr, da sehe man keinen Zusammenhang mit der Sonntagsöffnung.

Die Gewerkschaft Verdi, die bereits andernorts erfolgreich gegen Einkaufssonntage geklagt hat, sieht diese Ladenöffnungen als nicht notwendig an. Ein bloßes Shoppinginteresse von Kunden oder ein wirtschaftliches Interesse von Händlern rechtfertige keine verkaufsoffenen Sonntage, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies habe das Bundesverfassungsgericht festgestellt.

Verwunderung über "Frühlingsfest"

Zu großen Anlässen, schreibt Verdi, dürften in einer Stadt an drei Sonntagen die Geschäfte öffnen, damit eine bessere Versorgung der Bevölkerung bei diesem Anlass gewährleistet ist. Dies sei völlig aus dem Blickfeld geraten, auch hinsichtlich des 30. Aprils in Baden-Baden, so Schark.

Verwundert sei Verdi außerdem über das "plötzliche Frühlingsfest" in der Shopping Cité, das nur dazu dienen solle, am 30. April hier die Läden zu öffnen. Da sei einfach ein Anlass erfunden worden und Frühlingsfest genannt worden. Auch hiergegen habe die Gewerkschaft Klage eingereicht.

Der größte Teil der sonntäglichen Shoppingevents sei, so heißt es in der Verdi-Mitteilung weiter, kommerziell motiviert und könne deshalb aus Sicht der Beschäftigten und der Gewerkschaft nicht unterstützt werden. Die Gewerkschaft schreibt: "Der Sonntag ist der einzige Tag, der den Familien als geschützter Zeitbereich verblieben ist. Gerade Frauen, die überwiegend im Einzelhandel arbeiten, tragen die Hauptlast der Familienarbeit und sind durch die langen Öffnungszeiten schon genügend aus dem normalen Familienleben herausgerissen. Es geht im Engagement für den freien Sonntag um soziale Gerechtigkeit und es geht um nicht weniger als um unsere Kultur."