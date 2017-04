Vor USA-Tour singt "Elvis" im "Amadeus" Baden-Baden (sre) - Anlässlich der 60. Aktion von "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" treten in diesem Jahr "Elvis" alias Andy King und seine Memphis Riders gleich zwei Mal im Restaurant Amadeus auf: Die beiden Benefizkonzerte finden am 28. April und am 17. November statt. Mittlerweile sind die Konzerte im "Amadeus" schon Kult - und stets frühzeitig ausgebucht. Auch, weil im vergangenen Jahr viele Interessierte keine Plätze mehr bekamen, hat sich "Amadeus"-Chefin Tatjana Hilger in diesem Jahr entschlossen, ausnahmsweise zwei Benefizabende zugunsten der BT-Aktion zu organisieren. Und auch diesmal war Kings große Fangemeinde schnell bei der Kartenreservierung: Für den Termin am Freitag, 28. April, sind nur noch vereinzelte Restkarten zu haben. Manch ein Gast habe beim Konzert im vergangenen Jahr gleich für 2017 reserviert, berichtet Hilger im BT-Gespräch. Wer also Lust hat, die Band mit ihrem neuen Showprogramm zu erleben, sollte sich beeilen - es werden auch schon Reservierungen für den Termin am Freitag, 17.November, entgegengenommen. Andy King, der eigentlich Andreas Stolzenthaler heißt, ist hauptberuflicher Elvis-Interpret und zählt zu den besten Imitatoren in Europa. Und auch jenseits des Atlantiks will er sich nun einen Namen machen: Kurz nach seinem April-Auftritt im "Amadeus" fliegt er für eine zweiwöchige Tour in die USA, wo er auch an Wettbewerben für Elvis-Interpreten teilnehmen wird. Im "Amadeus" wollen er und seine Band - bestehend aus Heinz Hliza (Bass), Jürgen Herb (Schlagzeug), Richard Wagner (Gitarre) und Frank Söhner (Klavier) - ihr neues Programm "Elvis on my mind" präsentieren. Die Formation möchte daran erinnern, dass der "King of Rock'n'Roll" auch 40Jahre nach seinem Tod noch in den Köpfen der Menschen präsent ist. Das Programm soll breiter gefächert sein als die letzten Konzerte und alle Lebensphasen von Elvis musikalisch aufgreifen. Reservierungen sind unter (07221) 290336 möglich. Eine Karte kostet jeweils 15Euro. Der Erlös fließt der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" zu, mit der alljährlich bedürftige Familien in der Kurstadt unterstützt werden.

