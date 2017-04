Duo passt sich seinem Szenepublikum an

Von Peter Fauth-Schlag Sinzheim - Ein musikalisches Kult-Duo mit einem großen Fanclub, weit über Baden hinaus bis nach Gran Canaria, feierte am Samstag mit einer "Déjà-vu"-Party im Gasthaus "Ochsen" in Sinzheim zusammengenommen 120 Jahre große Erfolge, nicht nur in der mittelbadischen Musikszene. Das erste Duo, das Mitte der 1980er Jahre ohne eigenen Schlagzeuger die Party-Bühnen der Region im Akkord eroberte, waren die "Topstars" Sam (Reinhold Sammüller) und Edi (Ortwin Ernst). Sie feierten jetzt mit ihrer Fan-Familie nicht nur ihr 30-jähriges Bestehen, sondern auch 60 Jahre Sam, 20 Jahre "Topstars" im "Ochsen" und zehn Jahre "Topstars"-Fanclub. Hinzu kamen dann noch 15 Jahre Ü-30-Party mit Frank Dickerhof von Radio Ohr, der ihnen ebenfalls zum Jubiläum gratulierte. Vor diesem Hintergrund ging die Tanz- und Stimmungsrakete auch mit einer tollen Bildershow und einem Riesenplakat aus 19001 Bildern des Gasthaus-Hoffotografen Wolfgang Bauer wieder ab wie in alten Zeiten. Und das kam damals so: 1983 lernten sich Sam und Edi in der sechsköpfigen Band "Skyline" kennen. Als diese zerbrach, spielten sie 1986 ohne Probe mit alten und nicht mehr bühnentauglichen Instrumenten auf einem Geburtstag. Das schlug derart ein, dass das Duo rasch besiegelt wurde. Die erste Hochzeit folgte. Jeder habe gesagt, die Nummern seien besser gewesen, als zuvor zu fünft mit Sängerin, erinnert sich Sammüller. Dann sprach es sich wie ein Lauffeuer herum: Schon im Mai 1987 spielte das Duo auf elf Terminen. Es begeisterte auf Straßenfesten und füllte Festzelte mit 1200 Besuchern. Das Lauinger in Malsch, Diskotheken wie die Kartunger "Blume", das "Metropol" in Freistett oder das "Butterfly" in Oberkirch wurden zur Pilgerstätte für die Fans der "Topstars". Aber es kam noch viel dicker. Schon ein Jahr später, 1988, weilten sie mit durchschlagendem Erfolg zu einem vierwöchigen Gastspiel auf Gran Canaria. Das war damals etwas Sensationelles! Und auf der Schutterner Seebühne bei Lahr haben die beiden Musiker fünf Jahre lang jeweils bis zu 10000 Zuhörer in Stimmung versetzt. 1990 kam die erste Plattenproduktion. Das Equipment wurde ertüchtigt. 1997 "der Glücksfall", so Reinhold "Sam" Sammüller: Pächterwechsel im "Ochsen", der sich zu einem "Partytempel" entwickelte. Ende der 1990er Jahre einigte man sich auf ein neues Konzept. Als sich die "angestaubten Sieben-Mann-Bands noch hinter ihrem Drumcomputer duckten und den Atari-Computer hinter den Keyboards versteckten", so Sammüller, hätten sie schon früh erkannt, dass der Trend mit der immer weitergehenden Synthetisierung des Sounds und der Instrumentierung hin zu immer kleineren Besetzungen gehe. Als "Genesis" oder "Depeche Mode" Mitte der 1980er Jahre nur noch zu dritt auf der Bühne standen, habe man erkannt, worauf es "on stage" ankomme: Auf guten, geschulten Gesang, groovende Gitarrenriffs, modernen Sound, Personality und Einfühlungsvermögen für das Publikum. Sammüller erklärt sich den bis heute andauernden Erfolg der "Topstars" beim Publikum so: "Die Leute wollen nichts Kompliziertes hören, die wollen einfach nur tanzen." Das Duo habe sich über die Jahrzehnte an ihr Szenepublikum angepasst. Man wolle ihm geben, was es braucht. "Unser Publikum soll einfach glücklich sein", lautet die Losung der "Topstars" seit mittlerweile 30 Jahren, wenn auch mittlerweile rockiger als früher. Dass und wie sie das zuwege bringen, haben sie am Samstag deutlich bewiesen.

