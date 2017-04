Gunia Wassmer: Die eigenen Produkte fördern

BT: Frau Wassmer, inzwischen hat sich im Rebland und in Baden-Baden die Erkenntnis durchgesetzt, dass es im Rebland einer gemeinsamen Initiative und massiver Marketinganstrengungen bedarf, um das Rebland und seine Produkte über die Grenzen der Region touristisch bekanntzumachen. Um einen Blick nun auf ihre Institution zu richten. Was war der Anlass für die Gründung und wie waren die Anfänge des Vereins "Weinparadies Ortenau"?

Gunia Wassmer: Bei der Gründung des Vereins 1998 taten sich 23 Weinbaubetriebe zusammen. Am Anfang war viel ehrenamtliche Arbeit im Verbund gefordert. Dann im Laufe der ersten Jahre entwickelte der Verein eine Eigendynamik, er wuchs immer weiter. Heute bewirtschaftet der Verbund rund 2700 Hektar Rebfläche. Es gab einen großen Bedarf an Anfragen, Kooperationen und Veranstaltungen, so dass dieser Umfang nicht mehr ehrenamtlich geleistet werden konnte. Es hat zehn Jahre gedauert, bis meine Teilzeitstelle als Leiterin der Geschäftsstelle geschaffen wurde.

BT: Wie finanziert sich der Verein "Weinparadies Ortenau"?

Wassmer: Über die Beiträge unserer Mitglieder, allerdings sind diese moderat und überschaubar. Weiter haben wir Sponsoren; und es ist uns gelungen, nicht nur einen Verbund aus Weinbaubetrieben mit verschiedenen Betriebsformen zu schaffen, sondern, dass sich auch die beiden Landkreise Rastatt und der Ortenaukreis, aber auch die Stadt Baden-Baden mit projektbezogenen Zuschüssen in Höhe von rund 1500 Euro jährlich beteiligen.

BT: Wenn auch die Stadt Baden-Baden Zuschüsse an sie zahlt, inwieweit können sich die Weinbaubetriebe und die Winzer im Rebland auf das Weinparadies Ortenau verlassen, dass sie von ihnen auch ausreichend beworben werden?

Wassmer: So würde ich das nicht formulieren. Sehen Sie, wir haben Internetauftritte, Faltblätter zum Ortenauer Weinpfad und Aktionen wie "Wandern ohne Gepäck", bei denen die Hotels mitarbeiten können. Die Winzer müssen die Chance ergreifen und die angebotenen Veranstaltungstermine aktiver nutzen, die ihnen vor Ort geboten werden.

BT: Wenn Sie Werbeplattformen zur Verfügung stellen, warum diskutieren wir dann aber über Vermarktungsprobleme, Defizite und die Zukunft des Reblands?

Wassmer: Die Betriebe im Rebland müssen für die Gäste mehr Angebote in Sachen Weinerlebnisse schaffen. Ich nenne ihnen ein Beispiel: Zum 60-jährigen Bestehen der Badischen Weinstraße 2014 richtete das Weinparadies Ortenau oberhalb des Mauerbergs extra einen hübschen Garten mit besonderen Rebsorten her. Kein Mensch weiß darüber Bescheid, dass es diesen Garten überhaupt gibt. Wir haben vom Weinparadies Ortenau schon vieles angestoßen. Die Ortenau ist in Sachen Weintourismus weit vorne mit dabei. Bei uns im Kerngebiet um Oberkirch gibt es keine Brachlagen, da streiten sich die Winzer um frei werdende Flächen. Deswegen ist es umso schlimmer, dass das Baden-Badener Rebland in dem Verbund hinten runter fällt.

BT: Wie erklären Sie sich aber die Diskrepanz zwischen ihren Marketingbemühungen, dem vorhandenen Potenzial im Rebland und dem, was bisher tatsächlich daraus gewonnen wurde?

Wassmer: Es gibt viele gewinnbringende Vorteile für das Rebland, wenn es von Baden-Baden auch unterstützt wird. Wir hatten lange Zeit Schwierigkeiten, weil die Kurstadt ihren Fokus zu sehr auf ausländische Gäste im Fernen und Nahen Osten gerichtet und den Weintourismus überhaupt nicht in den Mittelpunkt gestellt hatte. Deswegen finde ich es auch toll, dass sich Oberbürgermeisterin Margret Mergen nun diesem Thema verschrieben und es zur Chefsache erklärt hat.

BT: Einesteils zahlt die Stadt Zuschüsse zum Ortenauer Weinparadies, andererseits setzt sie über ihre Tourismusgesellschaft völlig andere Prioritäten. Das würde ja bedeuten, dass die Stadt ihre eigenen Bestrebungen das Rebland touristisch zu fördern, konterkarieren würde. Wie passt das zusammen?

Wassmer: Ich fand den Vergleich, den Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Baden-Badener Kur- und Tourismus GmbH (BBT), beim Weingipfel machte, bezeichnend. Sie sprach von zwei Weingästeführern für das Rebland. Tatsächlich stehen dem Weinparadies Ortenau aber 180 ausgebildete Personen zur Verfügung. Da sieht man deutlich die Schieflage.

Bei einer landesweit gemeinschaftlich ins Leben gerufenen Aktion, bei der Hotels in Baden-Württemberg als "Weinhotels" ausgezeichnet wurden, haben wir auch die Hotels im Rebland angeschrieben, ob Interesse besteht. Wir haben nicht einmal eine Reaktion oder wenigstens eine Antwort bekommen, dass kein Interesse an der Auszeichnung "Weinhotel" besteht. Da zuckt man schon zusammen. Weintourismus muss von der Gemeinde bis hin zur Landespolitik politisch gewollt sein, dann ziehen die Leute auch mit.

BT: Was kann der Einzelne tun?

Wassmer: Ich frage mich oft, wenn man in einer Gegend mit so hochwertigen Produkten lebt, warum fehlen dann diese hochwertigen Weine bei Feiern, Jubiläen oder anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen? Warum feiern hiesige Vereine denn überhaupt Oktoberfeste? Das könnte genauso gut ein badisches Herbstfest sein. Ob Vereine oder Winzer, jeder Einzelne sollte so viel Selbstverständnis und Heimatverbundenheit besitzen, um die eigenen Produkte zu fördern.