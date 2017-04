Von Abstandsfläche bis zur Zauneidechse

Baden-Baden - Mit einer Fülle von Informationen "von Abstandsfläche bis Zauneidechse" zum Thema "Bauen in Baden-Baden" wartet eine 68-seitige Broschüre auf, die zehn Studenten der Verwaltungshochschule in Kehl zusammen mit dem Fachgebiet Bauordnung der hiesigen Stadtverwaltung erarbeitet haben. Gestern wurde sie im Rathaus vorgestellt.

Was ist ein Einlassstückplan? Und welchen Einfluss kann der Grauschnäpper bei einem Bauprojekt haben? Nicht nur auf diese beiden recht speziellen Fragen geht die Broschüre ein, sondern sie bietet ein buntes Einmaleins des Baurechts, das Bauwilligen ärgerliche Verzögerungen und Überraschungen ersparen kann.

Darauf wies gestern auch Bürgermeister Alexander Uhlig hin, der betonte, dass beim Bauen viele Regularien eine Rolle spielten. Dies führe dazu, dass oft unvollständige Anträge eingereicht würden. Astrid Mehrfeld, Leiterin des Fachgebiets Bauordnung, die die Broschüre zusammen mit Martin Zordick und den Studenten entwickelt hat, ergänzte später, dass mehr als 80 Prozent der Bauanträge nicht vollständig eingereicht würden. Und laut Bürgermeister Uhlig könne man "aus einem schlechten Antrag keine gute Genehmigung machen". Daher würden sich manche Verfahren in die Länge ziehen.

Aber nun könne die Broschüre "Bauen in Baden-Baden" dabei helfen, komplette Anträge einzureichen. Wer alles beachte, was in dem Heftchen steht, "der hat's richtig gemacht".

Die Broschüre beschreibt zunächst in gut verständlicher Sprache den "rechtlichen Weg zum Spatenstich". Da geht es dann zum Beispiel um die Frage, wo man bauen darf, sowie um die verschiedenen Bauverfahren, um Nutzungsänderungen und Schwarzbauten. Im zweiten Kapitel werden wissenswerte Themen behandelt, die über das spezielle Baurecht hinausgehen - wie etwa Denkmal- und Brandschutz, Abstandsflächen, Nachbarschaftsrecht, Erschließung und Abfallentsorgung.

Umweltbewusstsein spielt beim Hausbau auch eine wichtige Rolle. Unter diesem Titel werden Aspekte wie die Nutzung erneuerbarer Energien, das Bauen an Gewässern und Waldrändern sowie der Artenschutz behandelt. Schließlich beantwortet die Broschüre auch eine Reihe von Fragen, die nach den Erfahrungen der Verwaltung besonders häufig gestellt werden. Dies reicht bis zum Hüttenbau in freier Landschaft, bis zur Sicherung von Rettungswegen und dem Bauen in Überschwemmungsbereichen. Auch die beiden eingangs angesprochenen Fragen werden beantwortet: Ein Einlassstückplan gibt Auskunft über Anschlussmöglichkeiten an die Kanalisation, und der Grauschnäpper ist eine geschützte Vogelart, an die bei Baumaßnahmen eventuell gedacht werden muss.

Checklisten für die Einreichung von Anträgen runden die Broschüre ab, die vor allem in den Rathäusern, in den Bürgerbüros und Ortsverwaltungen erhältlich sein wird. Astrid Mehrfeld erhofft sich von ihr auch eine "Entlastung der Verwaltung", da Bauwillige sich auf diese Weise schon viele Kenntnisse verschaffen können.