Linienbus geht in Flammen auf

Baden-Baden (sre/red/uj) - Eindrücke wie aus einem Hollywood-Katastrophenfilm boten sich Beobachtern gestern Morgen in Ebersteinburg, als ein Linienbus komplett ausbrannte. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise aber niemand. Ein technischer Defekt im Bereich des Motorraums war nach Angaben der Polizei vermutlich die Ursache dafür, dass der Linienbus Feuer fing. Der Fahrer des Busses, der laut Stadtpressestelle auf der Linie 214 von Gaggenau kommend in Richtung Baden-Baden unterwegs war, wurde gegen 6.30Uhr am Kreisverkehr nahe des Ortseingangs Ebersteinburg auf das Feuer aufmerksam. Er hielt an, die insgesamt vier Fahrgäste konnten aussteigen, bevor der Brand auf den Fahrgastraum übergriff. Der Fahrer habe auch Löschversuche unternommen, diese seien aber "kläglich gescheitert", hieß es vonseiten der Stadtpressestelle weiter. Die Einsatzkräfte seien schnell vor Ort gewesen, zu diesem Zeitpunkt stand der Gelenkbus aber schon komplett in Flammen. In Bussen werde für die Innenausstattung viel Plastik verwendet, dabei handle es sich aber um schwer entflammbares Material, betonte Stadtpressesprecher Roland Seiter. Durch die Hitze des Feuers geriet allerdings auch dieses Material in Brand - genau wie die rund 18Kilometer Kabel, die sich in einem solchen Bus befinden. Nach Angaben der Feuerwehr hatten sich zudem brennende Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ergossen: Sie liefen den Einsatzkräften über die abschüssige Straße entgegen und teilweise auch in die Kanalisation. Ein benachbartes, mehrgeschossiges Wohngebäude sei ebenfalls unmittelbar bedroht gewesen. Die Thujabäume vor dem Gebäude hätten bereits voll gebrannt, Minuten später wäre es womöglich schon zu spät gewesen, erläuterte man bei der Feuerwehr. Es habe sich um einen der Einsätze gehandelt, wo schnelles Eingreifen viel Schlimmeres verhindern konnte. Die insgesamt 25Feuerwehrangehörigen, die mit neun Fahrzeugen vor Ort waren, konnten das gefährdete Gebäude mit Hilfe eines Wasserwerfers abriegeln und vor den Flammen schützen. Auch die auslaufenden Flüssigkeiten wurden eingedämmt. Lediglich der Bus brannte aus. Die genaue Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden, hieß es von der Stadtpressestelle. Das Fahrzeug sei 11 Jahre alt gewesen, normalerweise sei ein Bus 15 Jahre lang im Einsatz. Ein neuer Bus koste ungefähr 250000 Euro. Auch die Fahrbahn sei durch die Hitzeeinwirkung porös geworden: Heute sollen die Reparaturarbeiten starten. Die Entfernung der Bus-Überreste nahm gestern einige Zeit in Anspruch, die Durchfahrt an der Unfallstelle war bis in den Nachmittag nicht möglich. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der reguläre Linienbus hielt in dieser Zeit nur noch an der Wolfsschlucht, zwischen dieser Haltestelle und Ebersteinburg verkehrte ein kleinerer Pendelbus.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Linienbus brennt völlig aus Baden-Baden (red) - Ein Linienbus ist in der Nacht zum Mittwoch in Baden-Baden in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte laut Polizei völlig aus. Ein Ersatzverkehr für den Bus sowie eine ausgeschilderte Umleitung für den Verkehr wurden eingerichtet (Foto: bewa). » Weitersagen (red) - Ein Linienbus ist in der Nacht zum Mittwoch in Baden-Baden in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte laut Polizei völlig aus. Ein Ersatzverkehr für den Bus sowie eine ausgeschilderte Umleitung für den Verkehr wurden eingerichtet (Foto: bewa). » - Mehr