Brandstiftung: Verdächtige festgenommen

(red/bewa) - In der Nacht zu gestern wurde die Feuerwehr Baden-Baden erneut zu einem Brand von zwei Gartenhütten am südlichen Ortsrand von Sandweier gerufen, die Brände wurden aber schnell unter Kontrolle gebracht. Es waren laut Polizei mittlerweile die Häuser Nummer fünf und sechs, die lichterloh in Flammen standen: In der Zeit von Sonntagnacht bis Dienstagnacht waren in den Gewannen "Langmatt" und "In der Hurst" bereits mehrere Gartenlauben niedergebrannt. Weiterhin brannte das Büro- und Lagergebäude des Kieswerks EKS Eugen Kühl in Sandweier in der vergangenen Woche aus, laut Polizeibericht entstand allein dort ein Gebäudeschaden in Höhe von rund 150000 Euro. In allen Fällen konnte Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Deshalb richtete das Polizeirevier Baden-Baden zusammen mit dem Kriminalkommissariat Rastatt das Augenmerk verstärkt auf den Bereich der bisherigen Brandorte. Nach dem neuerlichen Feuerausbruch gegen 23.30 Uhr waren folglich umgehend sieben Streifenfahrzeuge aus Baden-Baden, Rastatt und Bühl zur Fahndung rund um das Feuer im Einsatz. Ferner suchte ein Hubschrauber nach verdächtigen Personen.

Gegen 00.15Uhr gerieten schließlich zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie ein 19-Jähriger in den Fokus einer Streife. Die Kontrollierten führten laut Polizei Gegenstände mit sich, die eine Verbindung zu den Brandstiftungen vermuten ließen. Alle drei wurden vorläufig festgenommen. Inwieweit sie in Verbindung mit den Bränden stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Im Anschluss an die ersten durchgeführten Maßnahmen wurden die Verdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden auf freien Fuß gesetzt.