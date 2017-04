Digitaler Nachhilfelehrer statt Mathebuch Von Christian Rapp Baden-Baden - Im Gymnasium Hohenbaden bricht ab dem kommenden Schuljahr eine neue Zeitrechnung an - zumindest für die Mädchen und Jungen der siebten Klasse: Individuelle "Nachhilfe-Apps" und "Erklärvideos" via Tablet statt trockener, eindimensionaler Bücherlektüre lautet dann die Devise für den Unterricht. Möglich macht dies ein landesweiter Schulversuch, an dem das Hohenbaden als eine von 14 Schulen teilnehmen wird. Insgesamt hatten sich 56 allgemeinbildende Gymnasien um den Schulversuch beworben. "Wir sind froh, dass wir vom Kultusministerium ausgewählt wurden", sagt Lehrer Tobias Vorbach, der das Projekt vonseiten des Hohenbadens in den kommenden Jahren federführend betreuen wird. Ausgelegt ist der Schulversuch auf mehrere Jahre. Ab dem Schuljahr 2017/18 werden zwei siebte Klassen für drei Jahre die Tablets verwenden. Jeder Schüler erhält während dieser Zeit ein Gerät. 2018/19 folgen weitere zwei siebte Klassen. "Mit den Tablets wächst auch die Eigenständigkeit der Schüler", hofft Schulleiter Jürgen Kempf. Und Vorbach ergänzt: "Sie müssen schauen, dass das Gerät vor der Unterrichtsstunde geladen ist, es pflegen, darauf aufpassen und schauen, dass sie es nicht vergessen." Mit Beginn des neuen Schuljahrs erhält das Hohenbaden die Fördermittel von etwa 54000Euro, um die Geräte anzuschaffen. Doch das Besondere an dem Schulversuch ist die wissenschaftliche Betreuung durch das Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung der Universität Tübingen. Mitarbeiter des Instituts werden in regelmäßigen Abständen das Gymnasium besuchen, die Unterrichtsstunden evaluieren und Gespräche mit Schülern, Lehrern und Eltern führen. Zudem erhält das Lehrerkollegium während des Projekts Fortbildungen in technischen und fachlichen Angelegenheiten. "Wir wollten nicht einfach ein paar Tablets anschaffen und dann irgendwie damit arbeiten", sagt Kempf. Durch die wissenschaftliche Betreuung sei es am Projektende möglich zu sehen, in welchen Bereichen der "Einsatz der Digitalisierung sinnvoll ist und in welchen nicht". Schließlich sei es "unmöglich, die Augen vor dieser digitalisierten Welt zu verschließen", meint der Schulleiter. Die Teilnahme sei daher "eine Riesenchance" für das Gymnasium. Vor allem in Englisch, Mathematik, Physik und Geschichte werden die Tablets verstärkt zum Einsatz kommen. Auf den Geräten befinden sich Programme und Anwendungen, die die Schüler zum Lernen nutzen können. "So wurden für den Geschichtsunterricht Texte, etwa Propagandareden von Joseph Goebbels, in unterschiedlichen Weisen vertont. Die Schüler haben durch den visuellen und auditiven Vergleich beim Lernen sofort einen Mehrwert", berichtet Vorbach. Zudem gebe es für fast alle Fächer Erklärvideos, die die Schüler beliebig oft anschauen können, bis sie den Stoff verstanden haben. Auch eigene Erklärvideos können die Schüler für ihre Mitschüler aufnehmen, um das Lernen zu erleichtern. Das Arbeiten mit den Tablets sei ein "Arbeiten hin zu mehr Individualität. Die Schüler und Lehrer können durch die vielfältigen Angebote an den Stärken und Schwächen arbeiten", ist Vorbach überzeugt. Möglich macht dies etwa eine App, die die Aufgaben der Schüler analysiert und den Pädagogen darauf hinweist - sozusagen ein digitaler Nachhilfelehrer. "Wir bekommen dann eine Nachricht, dass der Schüler zum Beispiel Probleme mit der Punkt-vor-Strich-Regel hat. Da können wir dann ganz gezielt ansetzen und die Schwäche beseitigen."

