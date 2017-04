Leo: Kehrtwende beim Belag?

Baden-Baden - Dass der Umbau des Leopoldsplatzes beim geplanten Vorgehen nochmals teurer wird und die Marke von sieben Millionen Euro klar knacken wird (aktuell 7,021 Millionen Euro), wurde in der gestrigen Bauausschusssitzung fast zur Nebensache. Aber nur im zeitlichen Ablauf. Denn die hohen Kosten sind einer der Gründe dafür, warum das Gremium in Sachen Belag eine Kehrtwende hinlegte und dem Gemeinderat für dessen Sitzung am Montag mit nur einer Stimme Mehrheit statt der einst beschlossenen Bauweise mit Betonplatten eine Asphaltierung des Platzes empfahl.

Diese war Anfang April von der Baufirma Weiss ins Spiel gebracht worden. Der Vorteil gegenüber der Betonbauweise, so argumentierte das Unternehmen, liege in einer massiven Kostenersparnis von rund einer Million Euro und einer Bauzeitverkürzung um ein knappes halbes Jahr. Die Verwaltung hatte dieses Vorgehen im Vorlauf der gestrigen Sitzung geprüft, und war zu dem Schluss gekommen, dass eine Asphaltierung keinesfalls die gleichen Ansprüche hinsichtlich Optik und Qualität erfüllen könne, wie die angedachte Variante mit Betonbauweise.

Bei dieser Einschätzung stützte sich das Rathaus unter anderem auf die Erfahrungswerte von fünf Kommunen in Baden-Württemberg und Bayern. So verlas Bürgermeister Alexander Uhlig eine E-Mail des Fachgebiets Tiefbau aus Neu-Ulm, wo eine Delegation aus Baden-Baden den zentralen Umsteigebahnhof des Busnetzes besichtigt hatte. Er war vor knapp zehn Jahren in Asphaltbauweise ausgeführt worden und zeige nun erhebliche Verdrückungen. Ähnliches berichtete die Stadt Augsburg.

Auch Deutschlands größter Hersteller von Farbasphalt habe bestätigt, dass weder in technischer noch in optischer Hinsicht eine Vergleichbarkeit mit Beton bestehe. Das angedachte Schachbrettmuster sei auch mit gefärbtem Asphalt nicht umsetzbar. "Ein Streifenmuster wäre das höchste der Gefühle", betonte Rudolf Schübert, Leiter des Fachbereichs Planen und Bauen, und ergänzte: "Wir wollen endlich langfristig Ruhe am Leo. Und da sind wir mit der Betonbauweise auf der sicheren Seite."

Eine Gewährleistung für die angedachten 30 Jahre, die der Betonbelag laut Verwaltung halten soll, konnte Schübert allerdings nicht liefern. In einer entsprechenden Ausschreibung hätte die Stadt auf zehn Jahre Gewährleistung gepocht - laut Schübert fünf Jahre mehr als bei Asphalt.

Doch geht es nach der Empfehlung des Bauausschusses, wird es diese Ausschreibung für die Betonplattendeckschicht nicht mehr geben. Denn sowohl die Vertreter von Freien Wählern (FW), Freien Bürgern (FBB), FDP und Grünen votierten für die Asphaltbauweise und überstimmten somit knapp CDU und SPD, die beim Betonkonzept bleiben wollten. Die endgültige Entscheidung muss jedoch der Gemeinderat treffen.

Als Argument nannten die Befürworter des Asphalts vor allem die geringere Belastung für Stadtsäckel und Geschäftsleute, da sich die Bauzeit erheblich verkürze. "Und selbst wenn wir in fünf Jahren den Asphalt wieder abfräsen und neu machen müssen, dann ist das immer noch billiger und mit weniger Zeitaufwand verbunden, als jetzt auf die Betonlösung zu gehen", stimmte Heinz Gehri (FW) mit Martin Ernst (FBB) überein. Klaus Bloedt-Werner (CDU) und Joachim Knöpfel (SPD) mahnten hingegen, dass die Zeit des Experimentierens nach jahrzehntelangem Flickschusterwerk vorbei sein müsse und die sichere Variante das Richtige sei.

Ursprünglich hatte sich der Gemeinderat im Februar 2014 bereits für die Betonbauweise entschieden, doch nach dem Angebot der Firma Weiss wollte die Verwaltung im Sinne der Transparenz die Ausführung noch mal zur Abstimmung stellen, so Uhlig.

Mehr Einigkeit herrschte bei der Kostenfrage. Das Gremium empfahl - zum Teil mit einigem Zähneknirschen und gegen die Stimmen der Grünen - die Mehrkosten abzusegnen. Andernfalls hätte ein Stillstand der Baustelle gedroht.

Zum Randaspekt der Sitzung verkam die Sanierung der Luisenstraße. Sie soll, wie berichtet, ab Sommer im Zuge des zweiten Bauabschnitts des Leopoldsplatzes erfolgen. Aufgrund der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestelle sowie der Neugestaltung der Gehwege zwischen Leopoldsplatz und Inselstraße wird das Projekt jedoch 335000 Euro teurer als geplant. Der Bauausschuss empfahl dem Gemeinderat, hierfür grünes Licht zu geben, lediglich die Grünen stimmten dagegen. Sie wollten auch hier von der Betonbauweise - die laut Verwaltung wegen des knapp darunter verlaufenden Rotenbachkanals unumgänglich sei - absehen.