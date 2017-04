Steinbach: Neue Wohnanlage mit 30 Appartements

Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Eine Wohnform, die pflegebedürftige und demente Personen in einer privaten Atmosphäre stärker betreut - so stellt sich die neue Konzeption der "Wohnanlage Rebland" in Steinbach dar. Für den Neubau in der südlichen Steinbacher Straße hatte der Rebland-Ortschaftsrat in seiner Aprilsitzung bereits grünes Licht gegeben. 30 Einzimmer-Appartements mit einer Größe von rund 29Quadratmetern Wohnfläche sollen in der Steinbacher Straße 79 auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Baufirma Weiß entstehen. Mit dem Baubeginn rechnet der Bauherr, der Verein Christlicher Hilfsdienst (CHD), im Spätsommer dieses Jahres. Der CHD betreibt das "Lebens- und Pflegezentrum" im Merkelrain. Da ab 2019 ein neues Gesetz (Landesheimbauverordnung) in Kraft tritt, dass nur noch Einbettzimmer für Pflege- und Heimeinrichtungen vorschreibt, sah sich der Träger in Zugzwang. Aufgrund der enormen Umbaukosten zieht der CHD einen Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft vor (wir berichteten). Das Konzept, das in der neuen Wohnanlage angewendet wird, ist ausschließlich ein ambulantes. Das sei von der Politik so gewollt, bemerkt Einrichtungsleiter Michael Baumgartner gegenüber dem BT. So wird beispielsweise der ambulante Pflegedienst die pflege- und hilfsbedürftigen Bewohner der Wohnanlage in ihren angemieteten Appartements je nach Bedarf betreuen. Die Einzimmerwohnungen verfügen über ein behindertengerechtes Bad mit Dusche und eine Küchenzeile. Weiter werden in der Wohnanlage drei große Gemeinschaftsräume errichtet, die je nach Pflegebedürftigkeit ein Tagespflegeangebot zur Verfügung stellen. Auf diese Weise bleibt für die Bewohner die Möglichkeit erhalten, trotz Verschlechterung des gesundheitlichen Zustands und Erhöhung der Pflegebedürftigkeit in der vertrauten Umgebung bleiben zu können, informiert der Pflegedienstleiter. Die Tagespflege steht in erster Linie allen Bewohnern der Wohnanlage täglich zwölf Stunden zur Verfügung. Mit diesem Angebot geht der Christliche Hilfsdienst "neue Wege in der teilstationären Versorgung" und werde vor allem dementen Personen gerecht, erläutert Baumgartner weiter. Im Prospekt der künftigen Wohnanlage Rebland wird die Grundidee wie folgt skizziert: "Ein selbstbestimmter Mieter der Wohnanlage, der in eine Infrastruktur eingebettet ist, die ihm beinahe alle Möglichkeiten einer Vollversorgung" bietet. Mit dieser Ausrichtung wird sich der CHD langfristig von einem vollstationären Pflegekonzept verabschieden. Jedoch wird der Träger die bisherige Pflegeeinrichtung im Merkelrain 8 beibehalten. Dort werden für die neue Wohnanlage die Wäscherei und die Küche untergebracht sein. In der baulich unterteilten dreigliedrigen Tagespflege werden nach Auskunft des Christlichen Hilfsdienstes auch qualifizierte Fachkräfte arbeiten, die mit Aktivierungsmaßnahmen auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Bewohner eingehen, um deren Lebensqualität zu verbessern. In südöstlicher Richtung wird die Wohnanlage von einem großen geschützten Außenbereich umgeben. Das heißt, nur die schutzbedürftigen Bewohner werden Zugang zu dem Garten haben. Nach dem zwölfstündigen Tagespflegeprogramm können bei Bedarf auch nachts "Kontrollbesuche oder Pflegeleistungen in Anspruch genommen werden, so dass eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung gewährleistet werden kann", heißt es in der Broschüre weiter.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben