"Guten Abend, Herr Kleber!" Von Gisela Brüning Baden-Baden - Wer schon immer mal wissen wollte, welche Leibspeise Claus Kleber hat ("Linsen mit Spätzle und Saitenwürstchen"), was seine Lieblingsfarbe ist ("Blau"), oder wen er bewundert (unter anderen "Obama und Peter Stockinger"), dessen Neugier wurde am Mittwochabend im Weinbrennersaal des Kurhauses weitgehend befriedigt. Den Moderator des "ZDF-Heute-Journals" für einen Auftritt in Baden-Baden zugunsten des Hospiz' Kafarnaum zu begeistern, sei eine seiner leichtesten Aufgaben gewesen, freute sich Bernhard Hermann, der sich gemeinsam mit seiner Frau, der Fernsehjournalistin Gisela Mahlmann, sowie mit dem Freund und Kollegen Kleber dem zahlreich erschienenen Publikum präsentierte. Hermann, ehemaliger Hörfunk-Direktor des SWR, lässt seine Kontakte als Mann für die Öffentlichkeitsarbeit im Freundeskreis Hospiz Kafarnaum für die gute Sache spielen, um dem Vereinsziel ehrenamtlich zu dienen. Wie schon mehrfach berichtet, sind Hospize unterfinanziert, um privatwirtschaftliche Begehrlichkeit auszuschließen. Das löst aber die Probleme des Trägers, im Fall "Kafarnaum" des Klinikums Mittelbaden, nicht, das den "Gästen" im Hospiz in Ebersteinburg auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens alle erdenkliche Unterstützung geben will. Mit Veranstaltungen wie dieser gelang es dem Förderverein bisher stets, die Deckungslücke mit etwa 200000 Euro jährlich zu schließen und darüber hinaus Investitionen zu tätigen, die sowohl dem Personal die Arbeit erleichtern als auch den Gästen das Leben bis zum letzten Atemzug lebenswert gestalten helfen. Claus Kleber würdigte die Hospiz-Arbeit und erwähnte, dass sich auch seine Frau in Wiesbaden für den ehrenamtlichen Dienst bei schwerstkranken und sterbenden Menschen engagiere. Kleber, als Claus-Detlev 1955 in Reutlingen geboren und promovierter Jurist, wandte sich bereits als Schüler dem Journalismus zu. An den Ausführungen des Mannes mit den blauen Augen hatten die Zuhörer im voll besetzten Saal ihre helle Freude, wie stetig aufbrandender Applaus verriet. Untermalt von zahlreichen persönlichen Erinnerungen, Anekdoten, aber auch Fakten, entstand im Laufe der mehr als 90 Minuten ein angenehmes Porträt des Moderators, Amerika-Korrespondenten und Trägers bedeutender Auszeichnungen, der seinen Beruf mit Leib und Seele ausfüllt und der im ZDF, meist um 21.45 Uhr, rund vier Millionen Zuschauer mit einem kernigen "Guten Abend" begrüßt.

