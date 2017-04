GSE setzt auf mehr als 37 Prozent

Baden-Baden - Während die Stadt Baden-Baden insgesamt das selbst gesteckte Klimaschutzziel, das in den vergangenen Jahren stets mit dem Slogan "Baden-Baden setzt auf 37" umrissen wurde, nicht mehr erreichen kann, hat die Stadtbaugesellschaft GSE dieses Ziel bereits übertroffen. Das machten die Verantwortlichen gestern bei einem Pressegespräch deutlich.

Wie berichtet, ist der einstige Vorsatz, bis zum Jahr 2020 im Vergleich zu 2010 auf dem Stadtgebiet insgesamt 37Prozent des Ausstoßes an klimaschädlichem Kohledioxid einzusparen, laut Verwaltung nicht mehr zu schaffen. Anders sieht es aus, wenn man nur den Gebäudebestand der GSE in den Blick nimmt. Dort hat man bereits jetzt unter anderem durch zahlreiche energieeffiziente Sanierungen und Umgestaltungen den CO -Ausstoß seit 2010 um mehr als 50Prozent gesenkt.

Die GSE sei ein wichtiger Partner, wenn es um Energieeinsparung gehe, betonte Bürgermeister Alexander Uhlig denn auch. Zudem solle sie beim Umweltschutz eine Vorbildfunktion in der Stadt erfüllen. Wolfgang Schoch, als Architekt und Energieberater bei der GSE tätig, erläuterte, wie die bisherigen Energieeinsparungen erreicht wurden. Insgesamt verfügt die Gesellschaft laut Schoch über rund 100Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 78000 Quadratmetern. Dieser Bestand umfasst Objekte aus dem 19. Jahrhundert ebenso wie neue Flüchtlingsunterkünfte. Der größte Teil der GSE-Gebäude stammt allerdings aus den 1950er und 1960er Jahren, wobei insbesondere die Briegelackerstraße ins Gewicht fällt.

Gerade im Bereich dieser Häuser aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts setzt die GSE bei ihren Klimaschutzaktivitäten gezielt an, erläuterte Schoch. Denn, ergänzte Uhlig: Bei gleichem Aufwand könne man einen viel größeren Effekt erzielen, wenn man nicht die ohnehin schon modernen, einigermaßen energieeffizienten Häuser noch etwas verbessere, sondern die "Energieschleudern" angehe.

Solche "Energieschleudern" standen beispielsweise in der Briegelackerstraße. Einige dieser Wohnblocks hat die GSE in den vergangenen Jahren bereits saniert und gedämmt. Bei solchen Maßnahmen würden mittlerweile nur noch mineralische Dämmstoffe eingesetzt, betonte GSE-Geschäftsführer Alexander Wieland, kein Styropor. Zudem würden bei neuen Fenstern stets kleine Lüftungssysteme mit eingebaut, damit in den Räumen nicht durch die Abdichtung und mangelndes Lüften Schimmel entstehe.

Beim Haus Nummer 22/24 in der Briegelackerstraße wurde der durch Heizung und Warmwasser verursachte CO -Ausstoß so seit 2011 beispielsweise um fast 95Prozent reduziert, erläuterte Schoch. Der jährliche Kohlendioxid-Ausstoß sei vorher vergleichbar mit der Menge an CO gewesen, die 37 Autos im Schnitt pro Jahr produzieren, nun entspreche der Ausstoß dem von nur noch zwei Autos. Ähnlich fällt die Bilanz bei weiteren Häusern in der Straße sowie an anderen Stellen im Stadtgebiet aus. Einen besonders großen Effekt erzielte die Nachrüstung der Heizzentrale in der Briegelackerstraße, wo nun vor allem mit Hackschnitzeln statt mit Erdgas geheizt wird. Die dortige Reduzierung des CO -Ausstoßes um 75 Prozent entspricht laut Schoch einer Einsparung von 500 Pkw.

Damit gibt sich die GSE aber noch nicht zufrieden: Es sind weitere Maßnahmen geplant, die zum Umweltschutz beitragen. So sollen noch in diesem Jahr die Wohnheime der Euraka saniert und gedämmt werden. Außerdem soll sich die Anzahl an Solaranlagen auf Gebäuden der GSE bis Jahresende von bislang zehn auf dann 19 Anlagen erhöhen.