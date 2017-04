Projekt mit vielen Wünschen Von Henning Zorn Baden-Baden - Das große Sanierungsprojekt "Südliche Neustadt" zwischen Augusta- und Bertholdplatz ist mit zahlreichen Wünschen, Erwartungen und Anforderungen von verschiedenen Seiten verbunden, die einige Herausforderungen mit sich bringen. Dies geht aus den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange hervor, die im Rahmen der am kommenden Montag im Gemeinderat geplanten Entscheidung über die Sanierungssatzung eingeholt wurden. So begrüßt das Fachgebiet Park und Garten (früheres Gartenamt) die vorgeschlagene Umgestaltung des Bertholdplatzes, bei der es auch um die Bebauung eines Eckgrundstücks geht, auf dem jetzt ein Kiosk, ein Brunnen und ein Kastanienbaum stehen. Die Gartenverwaltung betont nun, dass der Brunnen dieser Schließung einer Baulücke nicht im Wege stehe, denn er könne ans Ende der Lichtentaler Allee verlegt werden. Bei der geplanten Umgestaltung des Augustaplatzes solle der vorliegende Wettbewerbsentwurf als Basis dienen. Am Ludwig-Wilhelm-Platz wünscht man sich eine Aufwertung durch ein Staudenbeet, eine Wegesanierung, die Aufstellung von Sitzbänken und die Neubepflanzung des Baumrondells. Hintergrund Die Schaffung eines Quartierplatzes mit einzelnen Spielelementen in der Holzhofstraße wird vom Fachgebiet Park und Garten als denkbar angesehen, ebenso ist man für die Aufwertung des Einmündungsbereichs der Stephanienstraße (in die Lichtentaler Straße). Hier sollten allerdings die vorhandenen Linden erhalten bleiben. Bezüglich der Felswand an der Lichtentaler Straße, die die Sanierungsplaner gerne mit Lichtprojektionen zum Blickfang machen würde, macht die städtische Gartenbauverwaltung darauf aufmerksam, dass diese Wand nur zu einem kleinen Teil in städtischem Besitz sei. Andere Prioritäten haben die Verkehrsbetriebe. Sie wollen, dass die Umgestaltung des Knotenpunkts Bertholdplatz - hier will man bekanntlich einen Kreisverkehr einrichten - nicht zu Zeit- und Qualitätsverlusten für den öffentlichen Busverkehr führt. Die Verkehrssituation hat auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club im Blick. Er fordert, bei der Gestaltung der Lichtentaler Straße auf eine bessere Sichtbeziehung im Einmündungsbereich der Eichstraße zu achten. Der Eigenbetrieb Umwelttechnik wiederum verweist darauf, dass ein Teil der Kanalisation im Sanierungsgebiet schadhaft sei und erneuert werden muss. Die Stadtwerke wollen in größerem Umfang Kabel verlegen und Anschlüsse austauschen. Beim Fachbereich Bildung und Soziales der Stadtverwaltung richtet man die Aufmerksamkeit vor allem auf den Augustaplatz. Hier sollten durch gestalterische Elemente Begegnungsräume für verschiedene Generationen geschaffen werden. Die Feuerwehr möchte, dass bei allen Planungen auch an die Zufahrten für die Wehr und die Aufstellflächen für die Leitern gedacht wird. Schon jetzt sei für sie die Zugänglichkeit zu Häusern zwischen der Parkgarage und der Du-Russel-Straße im Bestand nicht sichergestellt. Bei möglichen Eingriffen in den Untergrund - daran erinnert das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau - muss auch beachtet werden, dass der Sanierungsbereich "Südliche Neustadt" im Thermalquellenschutzgebiet liegt. Zur großen Fülle von Dingen, die bei einem derartigen Sanierungsprojekt zu beachten sind, kommt auch noch der Artenschutz. So weist etwa das Forstamt auf zahlreiche Fundmeldungen hin, die nahelegen, dass im Sanierungsgebiet sowohl Fortpflanzungsstätten als auch sonstige Quartiere von Fledermäusen vorhanden sind. Dies müsse von Experten geprüft werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kuppenheim

Österliche Ruhe in Kuppenheim Kuppenheim (red) - Kräfte sammeln für den Abstiegskampf, heißt es über Ostern beim Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim - schließlich ist die Elf von Matthias Frieböse spielfrei. Die Pause nutzt der Coach, um sein Team auf das wichtige Spiel gegen Endingen vorzubereiten (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Kräfte sammeln für den Abstiegskampf, heißt es über Ostern beim Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim - schließlich ist die Elf von Matthias Frieböse spielfrei. Die Pause nutzt der Coach, um sein Team auf das wichtige Spiel gegen Endingen vorzubereiten (Foto: toto). » - Mehr Bühlertal

Bühlertal in der Außenseiterrolle Bühlertal (red) - Nach dem eindrucksvollen 7:0-Erfolg beim Schlusslicht SV Solvay Freiburg hat der SV Bühlertal in der Fußball-Verbandsliga Südbaden jetzt einen ganz anderen Gegner zu Gast. Mit dem SV Linx gastiert eine der spielstärksten Teams auf dem Mittelberg (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Nach dem eindrucksvollen 7:0-Erfolg beim Schlusslicht SV Solvay Freiburg hat der SV Bühlertal in der Fußball-Verbandsliga Südbaden jetzt einen ganz anderen Gegner zu Gast. Mit dem SV Linx gastiert eine der spielstärksten Teams auf dem Mittelberg (Foto: toto). » - Mehr