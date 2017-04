Gedrucktes Exemplar hat die Nase vorn

Baden-Baden - Morgen ist der Welttag des Buches. Doch wie ist es in Zeiten des digitalen Wandels um das Buch bestellt, wohin gehen die Trends? Über ihre Beobachtungen und Erfahrungen hat die Leiterin der Baden-Badener Stadtbibliothek, Sigrid Münch, mit BT-Redakteur Florian Krekel gesprochen. BT: Frau Münch, der 23. April ist der Welttag des Buches. Doch wie ist es aus ihrer Sicht um das Buch bestellt? Läuft das ihm E-Book den Rang ab? Sigrid Münch: E-Books und Bücher werden nebeneinander bestehen. Je nach Thema, Art des Buches oder Nutzungssituation wird von einer zwar wachsenden Anzahl an Lesern das eine oder andere bevorzugt. Zur Mehrheit gehören die E-Book-Leser jedoch noch nicht. Unterwegs ist das Lesen auf dem E-Book-Reader durchaus praktisch, wenn man vornehmlich Text liest. Für Reiseführer und Bildbände eignet sich meiner Ansicht nach der E-Book-Reader nicht. Tablets sind besser in der Darstellung von Bildern, Karten und so weiter, haben aber ein größeres Gewicht. BT: Mögen Sie selbst eher das gedruckte Exemplar oder lieber die digitale Variante? Münch: Ich nutze beides. Romane und Biografien gerne auch als E-Book. Reiseführer, Bildbände, Sachbücher, in denen man nicht unbedingt chronologisch liest, bevorzuge ich in Buchform. BT: Wie ist es generell ums Buch bestellt? Wie sind die Verleihzahlen der Bibliothek? Münch: Die Verleihzahlen für Bücher sind in der Stadtbibliothek stabil. Das Angebot in den klassischen Segmenten der Stadtbibliothek ist weitaus höher, als das Angebot an elektronischen Medien. Das wird sich erst mit der Zeit und mit einer Anpassung des Urheberrechts an die Mediennutzung ändern. Bibliotheken können E-Books nur für ihren Bestand kaufen und anbieten, wenn die Verlage das erlauben. Ein paar große Verlage tun das (noch) nicht und fehlen daher im Sortiment der Bibliotheken. Die Stadtbibliothek gibt etwa ein Fünftel ihres Medienetats für elektronische Medien aus. BT: Was ist das beliebteste Genre? Ist da ein Wandel beobachtbar? Münch: Kinderbücher sind nach wie vor stark nachgefragt, auch im Bücherbus und an den Schulen. Ebenso Romane und Biografien, aber vor allem Krimis und Thriller sind sehr beliebt. Nicht nur, was in den Bestsellerlisten steht, sondern auch was im Feuilleton besprochen wird, hat in der Stadtbibliothek eine sehr gute Nachfrage. Zugenommen hat die Nutzung der Arbeits- und Leseplätze in der Stadtbibliothek selbst. Schüler arbeiten vor Ort ihre Referate aus, allein oder in der Gruppe und nutzen die Bestände. BT: Die UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich bei der Festlegung des Tags des Buches angeblich von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken. Wenn man ein Buch verschenken wollte, welches würden Sie empfehlen? Münch: Das kommt auf den zu Beschenkenden an. Zu Ostern habe ich den neuen Baden-Baden Bildband "Gärten, Parks und wilde Schönheit" verschenkt. Für Krimifans würde ich die afrikanische Autorin Malla Nunn oder auch Nicola Lagioia, dessen Krimis im italienischen Süden spielen, wählen. Für diejenigen, die große Familiengeschichten lieben: Elena Ferrante und ihre vierbändige neapolitanische Saga.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben