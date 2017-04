"Nicht die Sucht, sondern der soziale Abstieg steht im Vordergrund" Baden-Baden - "Bei dem Jugendlichen wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erhält der junge Mann nun Post von der Staatsanwaltschaft" - eine gängige Formulierung in den Polizeiberichten. Doch was bedeutet das genau? Drohen dem Jugendlichen juristische Konsequenzen? Redaktionsmitglied Christian Rapp hat bei Michael Klose, Bearbeiter für Rauschgiftdelikte bei der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, nachgefragt. BT: Herr Klose, was bedeutete es juristisch, wenn jemand mit einer geringen Menge Marihuana erwischt wurde? Michael Klose: Zunächst einmal ist jeder Umgang mit Rauschgift, egal in was für einer Menge, strafbar. Einzig der reine Konsum ist nicht strafbar. Vor einigen Jahren hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Erst- oder Gelegenheitskonsumenten von weichen Drogen, sofern keine anderen Personen gefährdet sind, grundsätzlich nicht bestraft und kriminalisiert werden sollen - vorausgesetzt man bleibt innerhalb der geringen Menge. BT: Wie viel ist denn eine geringe Menge Marihuana? Klose: In Baden-Württemberg gibt es die Vorschrift, dass drei Konsumeinheiten zu je zwei Gramm, also insgesamt sechs Gramm, unter den Begriff der geringen Menge fallen. Wenn jemand unter dieser Schallmauer von sechs Gramm bleibt, es zudem keine Anhaltspunkte für eine Fremdgefährdung gibt und es sich um einen Erstkonsumenten handelt, dann stellen wir das Verfahren sanktionslos ein. Doch es gibt auch Ausnahmen. BT: Die da wären? Klose: Etwa beim Umgang mit Rauschgift in und um Schulen, in Krankenhäusern oder Gefängnissen. Dass können wir nicht tolerieren, selbst wenn man sich innerhalb der sechs Gramm bewegt. In Jugendsachen, zumindest in Baden-Baden, erlauben wir uns auch aus erzieherischen Gründen von der Verwaltungsvorschrift abzuweichen. BT: Wann weichen Sie von der Verwaltungsvorschrift ab? Klose: Zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher mit einem Gramm Marihuana erwischt wird und "Scheiß Bulle, ich hol mir gleich das nächste" oder "Wenn ich groß bin, geh ich nach Holland, mach eine Plantage auf und verkaufe das" sagt. Bei solchen Vorfällen erhebe ich eine Anklage an den Jugendrichter, weil dann die Erziehungsgesichtspunkte vorrangig sind. BT: Was passiert, wenn ein Jugendlicher, nachdem er schon mal mit einer geringen Menge Marihuana erwischt wurde, wieder auffällig wird? Klose: Für diesen Fall gibt es keine einheitliche Handhabe, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und von der jeweiligen Staatsanwaltschaft abhängig. In Baden-Baden ist es so, dass wir in der Regel Anklage erheben, sollte der Jugendliche innerhalb eines Jahres zum zweiten Mal erwischt werden. Schließlich ist davon auszugehen, dass die Dunkelzahl höher ist und es sich um einen regelmäßigen Konsumenten handelt. Wir in Baden-Baden verfolgen also eher eine restriktive Vorgehensweise. BT: Weshalb verfolgen Sie diesen Ansatz? Klose: Der Hauptpunkt ist, dass in der Diskussion völlig unter den Tisch fällt, dass bei jungen Leuten nicht die Sucht, sonder der soziale Abstieg im Vordergrund steht. Jemand kifft, weil es nicht schlimm ist. Dann macht er keine Hausaufgaben, hängt lieber ab, schreibt schlechte Arbeiten, bleibt sitzen, fliegt vom Gymnasium, dann von der Realschule und am Ende schafft er nicht mal die Hauptschule und bekommt keine Lehrstelle. Man fällt also durch alle Sicherungen und endet, übertrieben gesagt, auf der Straße. Diesem Szenario wollen wir in einem frühen Stadium entgegenwirken, in dem wir dem Jugendlichen vor Augen führen, welche Konsequenzen seine Handlungen später haben könnten.

